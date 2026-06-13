Grupo B

Qatar rescató un histórico empate contra Suiza en el debut mundialista

El equipo asiático sumó su primer punto en un Mundial al rescatar un agónico empate ante Suiza, en el encuentro por la primera fecha. Los helvéticos se habían puesto en ventaja en el primer tiempo a través de un penal del delantero Breel Embolo, mientras que los cataríes llegaron a la igualdad a través del defensor Boualem Khoukhi.