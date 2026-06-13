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Maximiliano Pullaro
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Grupo B

Qatar rescató un histórico empate contra Suiza en el debut mundialista

El equipo asiático sumó su primer punto en un Mundial al rescatar un agónico empate ante Suiza, en el encuentro por la primera fecha. Los helvéticos se habían puesto en ventaja en el primer tiempo a través de un penal del delantero Breel Embolo, mientras que los cataríes llegaron a la igualdad a través del defensor Boualem Khoukhi.

El festejo de los qataríes tras el empate.El festejo de los qataríes tras el empate.
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La selección de Qatar sumó su primer punto en un Mundial al rescatar un agónico empate 1-1 ante Suiza, en un encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo B, jugado en San Francisco.

Suiza se había puesto en ventaja en el primer tiempo a través de un penal del delantero Breel Embolo, mientras que los cataríes llegaron a la igualdad a través del defensor Boualem Khoukhi.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group B - Qatar v Switzerland - San Francisco Bay Area Stadium, Santa Clara, California, U.S. - June 13, 2026 Switzerland's Breel Embolo scores their first goal from the penalty spot past Qatar's Mahmoud Abunada REUTERS/Carlos BarriaEmboló de penal abrió el marcador.

Luego de un disputado inicio, en el que ambas selecciones tuvieron buenas chances para abrir el marcador, el árbitro hondureño Saíd Martínez cobró penal para Suiza por una falta en el área chica del arquero catarí Mahmoud Abunada sobre el mediocampista Remo Freuler.

A partir de allí, los jugadores suizos crecieron en confianza y generaron muchísimas oportunidades antes de que finalizara la primera mitad, pero sufrieron la falta de eficacia y no pudieron estirar la ventaja.

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Suiza perdonó, Qatar lo empató

En la segunda mitad, los suizos siguieron desaprovechando chances clarísimas, mientras que con el pasar de los minutos empezaron a mover la pelota con mucha mayor paciencia y cuidando cada posesión, lo que provocó que perdieran profundidad.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group B - Qatar v Switzerland - San Francisco Bay Area Stadium, Santa Clara, California, U.S. - June 13, 2026 Qatar's Boualem Khoukhi celebrates scoring their first goal with teammates REUTERS/Eloisa LopezQatar resistió, empató y festejó.

Así fue como Suiza terminó pagando muy caro todas las chances desaprovechadas, ya que Qatar lo igualó contra todo pronóstico a los 50 minutos del complemento con un tremendo cabezazo de Khoukhi.

Lo que viene

Con este resultado, el Grupo B está más parejo que nunca ya que los cuatro equipos (Qatar, Suiza, Canadá y Bosnia y Herzegovina) tienen un punto cada uno.

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En la próxima fecha, el jueves 18, Suiza se enfrentará con Bosnia y Herzegovina, mientras que Qatar no la tendrá nada fácil ante uno de los organizadores, que es Canadá,

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