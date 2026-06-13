A pocos días del inicio de la actividad mundialista para Escocia, una escena ocurrida en un bar de Boston se transformó en uno de los momentos más comentados de las últimas horas. Un grupo de hinchas escoceses rodeó a un simpatizante argentino y comenzó a cantar a viva voz “Oh Diego Maradona”, en una celebración tan espontánea como emotiva.
Escoceses abrazaron a un argentino y le cantaron “Oh Diego Maradona” en un bar de Boston
El video se volvió viral en la previa del debut de Escocia en el Mundial 2026. Un grupo de hinchas rodeó a un fanático argentino y protagonizó una de las escenas más emotivas y pintorescas del clima mundialista.
El episodio fue registrado por distintos asistentes y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron el clima festivo y la inesperada conexión entre ambas hinchadas.
Una postal del Mundial
En las imágenes se observa a un fanático argentino, vestido con la camiseta número 10, siendo levantado por simpatizantes escoceses mientras todo el local acompaña con cánticos dedicados a Diego Maradona.
Lejos de cualquier rivalidad, la escena mostró abrazos, sonrisas y brindis compartidos entre aficionados de diferentes países que coincidieron en la previa del Mundial 2026.
La celebración se convirtió en una de las postales más representativas de la convivencia que suele generar la Copa del Mundo.
El vínculo entre Escocia y Maradona
La admiración de muchos escoceses por Maradona no es nueva. Desde el Mundial de México 1986, cuando Argentina eliminó a Inglaterra con la histórica actuación del Diez, una parte importante de la afición escocesa desarrolló una simpatía especial por el capitán argentino.
Con el paso de los años, los homenajes se repitieron en estadios, bares y reuniones de hinchas, especialmente cada vez que las selecciones británicas coincidieron en grandes torneos internacionales.
Por eso, escuchar nuevamente canciones dedicadas a Maradona en las calles estadounidenses no sorprendió a quienes siguen de cerca la cultura futbolera escocesa.
Fiesta en las calles de Boston
La ciudad estadounidense se convirtió en uno de los principales puntos de encuentro para los aficionados escoceses antes del debut frente a Haití.
Bares repletos, camisetas azules, banderas y canciones marcaron la previa de una selección que vuelve a disputar un Mundial después de 28 años de ausencia.
En ese contexto, el argentino que apareció en el video terminó siendo protagonista involuntario de una celebración que mezcló humor, nostalgia y pasión futbolera.
Un momento que recorrió las redes
El episodio generó miles de reproducciones y comentarios en plataformas digitales. Muchos usuarios destacaron el respeto y la admiración que los escoceses continúan mostrando por la figura de Maradona.
Otros señalaron que se trató de una de las mejores escenas registradas hasta ahora fuera de los estadios, por la naturalidad con la que se produjo el encuentro entre hinchas de distintas nacionalidades.
Mientras el Mundial comienza a tomar ritmo, el video quedó como una muestra del ambiente festivo que acompaña a la competencia en cada rincón de Estados Unidos.