A 3 días del debut con Argelia

Buenas noticias para Scaloni: Dibu Martínez fue exigido en el arco por primera vez y evoluciona bien

Al arquero le subieron la intensidad en la práctica de esta mañana en Kansas City. Se perfila para estar ante Argelia en el debut. La duda sigue estando en el lateral izquierdo. Lautaro sería el 9 titular.