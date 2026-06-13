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A 3 días del debut con Argelia

Buenas noticias para Scaloni: Dibu Martínez fue exigido en el arco por primera vez y evoluciona bien

Al arquero le subieron la intensidad en la práctica de esta mañana en Kansas City. Se perfila para estar ante Argelia en el debut. La duda sigue estando en el lateral izquierdo. Lautaro sería el 9 titular.

Pulgar arriba del arquero argentino en Kansas. Foto: Reuters.Pulgar arriba del arquero argentino en Kansas. Foto: Reuters.
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Otra señal de alivio llegó en el entrenamiento de la Selección Argentina este sábado al mediodía, a tres días del debut ante Argelia en el Mundial 2026: el arquero Dibu Martínez se movió en el campo de juego con guantes en ambas manos y fue más exigido que los días anteriores. "Todo bien", avisó antes de irse al gimnasio.

Durante el entrenamiento, al futbolista de Aston Villa lo hicieron trabajar con más intensidad, incluso más tiempo que los días anteriores y lo hizo debajo del arco, algo que no había ocurrido hasta el momento.

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Evoluciona según lo esperado

Más allá de que por momentos se lo vio tocándose la mano en la que sufrió la fractura en el dedo anular de la mano derecha desde la entrada en calor en la previa a la final de la Europa League, lo cierto es que su evolución sigue como se esperaba.

Un detalle que se pudo advertir durante la práctica fue que cada vez que iba al piso, para ponerse de pie el marplatense cargaba su peso contra la mano izquierda, incluso cuando se tiraba sobre el lado derecho.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Argentina Training - Sporting KC Training Centre, Kansas City, Kansas, U.S. - June 12, 2026 Argentina's Emiliano Martinez during training IMAGN IMAGES via Reuters/Kylie GrahamDibu, una fija en el estreno mundialista.

Todas estas señales indican que, más allá de la molestia que le produce la lesión en su mano, la recuperación transita como se preveía y Dibu atajará en el debut contra Argelia el martes próximo a las 22 en el Estadio Kansas City.

De hecho, cuando se retiraba del entrenamiento, levantó el pulgar al igual que lo había hecho el viernes y avisó: "Todo bien, tengo al mejor fisio", en referencia al trabajo de Pablo Capuchetti.

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El viernes también había tenido una jornada con cierta exigencia y, luego de haber mostrado señales de dolor, el futbolista de 33 años levantó el pulgar ante la consulta de TyC Sports y aseguró que estaba bien. Ese día culminó parte de la práctica en el gimnasio producto de la puesta a punto.

La duda, el "3"

Con respecto al entrenamiento, los que venían tocados, como Julián Álvarez, Leandro Paredes, Cristian Romero, Nico Paz, Nico González, Nahuel Molina y Gonzalo Montiel ya se entrenan a la par del grupo, al igual que Dibu.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Argentina Training - Sporting KC Training Centre, Kansas City, Kansas, U.S. - June 11, 2026 Argentina's Emiliano Martinez during training IMAGN IMAGES via Reuters/Denny MedleyDibu intensifica el trabajo junto a Martín Tocalli.

También se sumó el reciente llegado Marcos Senesi. El único que continúa con una rutina diferenciada es Nicolás Tagliafico, que sigue recuperándose de una lesión en el sóleo.

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