El Mundial 2026 seguirá su marcha este domingo 14 de junio con una agenda cargada de fútbol y selecciones de distintos continentes. La programación incluye cinco partidos distribuidos a lo largo del día, con presencia de equipos históricos y varios candidatos a avanzar a los octavos de final.
Horarios y TV: qué canales transmiten los partidos del Mundial 2026 de este domingo 14 de junio
La Copa del Mundo tendrá una extensa jornada con cinco encuentros. Alemania, Países Bajos y Ecuador buscarán comenzar con el pie derecho en sus respectivos grupos.
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo A
MéxicoVS
Sudáfrica
|23:00Grupo A
Corea del SurVS
Rep. Checa
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo B
CanadáVS
Bosnia y Herseg.
|22:00Grupo D
Estados UnidosVS
Paraguay
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo B
CatarVS
Suiza
|19:00Grupo C
BrasilVS
Marruecos
|22:00Grupo C
HaitíVS
Escocia
|Hora
|Partido
|TV
|01:00Grupo D
AustraliaVS
Turquía
|14:00Grupo E
AlemaniaVS
Curazao
|17:00Grupo F
Países BajosVS
Japón
|20:00Grupo E
Costa de MarfilVS
Ecuador
|23:00Grupo F
SueciaVS
Túnez
|Hora
|Partido
|TV
|13:00Grupo H
EspañaVS
Cabo Verde
|16:00Grupo G
BélgicaVS
Egipto
|19:00Grupo H
Arabia SauditaVS
Uruguay
|22:00Grupo G
IránVS
Nueva Zelanda
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo I
FranciaVS
Senegal
|19:00Grupo I
IrakVS
Noruega
|22:00Grupo J
ArgentinaVS
Argelia
|02:00*Grupo J
AustriaVS
Jordania
|Hora
|Partido
|TV
|01:00Grupo J
AustriaVS
Jordania
|14:00Grupo K
PortugalVS
RD Congo
|17:00Grupo L
InglaterraVS
Croacia
|20:00Grupo L
GhanaVS
Panamá
|23:00Grupo K
UzbekistánVS
Colombia
|Hora
|Partido
|TV
|13:00Grupo A
Rep. ChecaVS
Sudáfrica
|16:00Grupo B
SuizaVS
Bosnia y Herseg.
|19:00Grupo B
CanadáVS
Catar
|22:00Grupo A
MéxicoVS
Corea del Sur
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo D
Estados UnidosVS
Australia
|19:00Grupo C
EscociaVS
Marruecos
|21:30Grupo C
BrasilVS
Haití
|Hora
|Partido
|TV
|00:00Grupo D
TurquíaVS
Paraguay
|14:00Grupo F
Países BajosVS
Suecia
|17:00Grupo E
AlemaniaVS
Costa de Marfil
|21:00Grupo E
EcuadorVS
Curazao
|01:00Grupo F
TúnezVS
Japón
|Hora
|Partido
|TV
|13:00Grupo H
EspañaVS
Arabia Saudita
|16:00Grupo G
BélgicaVS
Irán
|19:00Grupo H
UruguayVS
Cabo Verde
|22:00Grupo G
Nueva ZelandaVS
Egipto
|Hora
|Partido
|TV
|14:00Grupo J
ArgentinaVS
Austria
|18:00Grupo I
FranciaVS
Irak
|21:00Grupo I
NoruegaVS
Senegal
|00:00Grupo J
JordaniaVS
Argelia
|Hora
|Partido
|TV
|00:00Grupo J
JordaniaVS
Argelia
|14:00Grupo K
PortugalVS
Uzbekistán
|17:00Grupo L
InglaterraVS
Ghana
|20:00Grupo L
PanamáVS
Croacia
|23:00Grupo K
RD CongoVS
Colombia
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo B
SuizaVS
Canadá
|16:00Grupo B
Bosnia y Herseg.VS
Catar
|19:00Grupo C
EscociaVS
Brasil
|19:00Grupo C
MarruecosVS
Haití
|22:00Grupo A
Rep. ChecaVS
México
|22:00Grupo A
SudáfricaVS
Corea del Sur
|Hora
|Partido
|TV
|17:00Grupo E
EcuadorVS
Alemania
|17:00Grupo E
CurazaoVS
Costa de Marfil
|20:00Grupo F
TúnezVS
Países Bajos
|20:00Grupo F
JapónVS
Suecia
|23:00Grupo D
TurquíaVS
Estados Unidos
|23:00Grupo D
ParaguayVS
Australia
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo I
NoruegaVS
Francia
|16:00Grupo I
SenegalVS
Irak
|21:00Grupo H
UruguayVS
España
|21:00Grupo H
Cabo VerdeVS
Arabia Saudita
|Hora
|Partido
|TV
|00:00Grupo G
Nueva ZelandaVS
Bélgica
|00:00Grupo G
EgiptoVS
Irán
|18:00Grupo L
PanamáVS
Inglaterra
|18:00Grupo L
CroaciaVS
Ghana
|20:30Grupo K
ColombiaVS
Portugal
|20:30Grupo K
RD CongoVS
Uzbekistán
|23:00Grupo J
JordaniaVS
Argentina
|23:00Grupo J
ArgeliaVS
Austria
Los horarios para Argentina serán los siguientes:
01.00: Australia vs. Turquía (DSports y TyC Sports)
14.00: Alemania vs. Curazao (DSports)
17.00: Países Bajos vs. Japón (DSports, TyC Sports y Disney+)
20.00: Costa de Marfil vs. Ecuador (DSports y Disney+)
23.00: Suecia vs. Túnez (DSports y TyC Sports)
La jornada se desarrollará en distintas sedes de Estados Unidos, país que concentra la mayor cantidad de estadios del certamen organizado junto a México y Canadá.
Estadios de primer nivel para una jornada intensa
La acción comenzará en el BC Place de Vancouver, donde Australia y Turquía jugarán en una de las principales ciudades de Canadá. El estadio cuenta con capacidad para más de 50.000 espectadores y es uno de los escenarios más modernos del país.
Alemania y Curazao se medirán en el Houston Stadium, ubicado en una de las mayores áreas metropolitanas de Texas. La ciudad recibirá siete partidos del Mundial y espera una importante presencia de aficionados europeos y latinoamericanos.
Más tarde, Países Bajos y Japón se enfrentarán en el Dallas Stadium, uno de los recintos más grandes del torneo, con capacidad superior a los 90.000 espectadores. La sede texana es considerada estratégica por la FIFA debido a su infraestructura y conectividad.
Costa de Marfil y Ecuador jugarán en el Philadelphia Stadium, mientras que Suecia y Túnez cerrarán la jornada en el Estadio Monterrey, una de las plazas futboleras más importantes de México y habitual escenario de grandes competencias internacionales.
Cómo llegan las selecciones
Australia y Turquía abrirán la jornada con dos equipos que llegan fortalecidos tras superar exigentes procesos clasificatorios. Los oceánicos buscarán repetir actuaciones destacadas recientes, mientras que los turcos intentarán trasladar su crecimiento europeo al escenario mundialista.
Alemania aparece como amplia favorita ante Curazao. Los germanos llegan con un plantel renovado, pero mantienen el peso de una historia que incluye cuatro títulos mundiales. Del otro lado estará una de las selecciones debutantes más llamativas de esta edición.
Países Bajos afronta el torneo con una generación equilibrada entre juventud y experiencia. Japón, por su parte, buscará confirmar el avance sostenido que ha mostrado en las últimas décadas y consolidarse entre las potencias emergentes del fútbol asiático.
Ecuador llega al Mundial tras una sólida campaña sudamericana y con una base de futbolistas que actúan en Europa. Costa de Marfil intentará imponer su potencia física y el talento de una nueva camada de jugadores surgidos en ligas de primer nivel.
Suecia y Túnez cerrarán el día con la necesidad de sumar puntos importantes en un grupo que promete ser muy parejo. Los europeos apuestan a su tradicional orden táctico, mientras que los africanos llegan con la ilusión de convertirse en una de las sorpresas del certamen.
Con cinco partidos, figuras de distintas confederaciones y varios candidatos en escena, el domingo se perfila como una de las jornadas más atractivas del inicio del Mundial 2026.