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Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
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Horarios y TV: qué canales transmiten los partidos del Mundial 2026 de este domingo 14 de junio

La Copa del Mundo tendrá una extensa jornada con cinco encuentros. Alemania, Países Bajos y Ecuador buscarán comenzar con el pie derecho en sus respectivos grupos.

Horarios y Tv de la cita mundialista.Horarios y Tv de la cita mundialista.
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El Mundial 2026 seguirá su marcha este domingo 14 de junio con una agenda cargada de fútbol y selecciones de distintos continentes. La programación incluye cinco partidos distribuidos a lo largo del día, con presencia de equipos históricos y varios candidatos a avanzar a los octavos de final.

Horarios y TV: Mundial 2026
HoraPartidoTV
16:00Grupo A
MéxicoMéxico
VS
SudáfricaSudáfrica
DSportsTelefeDisney+
23:00Grupo A
Corea del SurCorea del Sur
VS
Rep. ChecaRep. Checa
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
16:00Grupo B
CanadáCanadá
VS
Bosnia y Herseg.Bosnia y Herseg.
DSports
22:00Grupo D
Estados UnidosEstados Unidos
VS
ParaguayParaguay
DSportsTelefeTyC Sports
HoraPartidoTV
16:00Grupo B
CatarCatar
VS
SuizaSuiza
DSports
19:00Grupo C
BrasilBrasil
VS
MarruecosMarruecos
DSportsTelefeDisney+
22:00Grupo C
HaitíHaití
VS
EscociaEscocia
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
01:00Grupo D
AustraliaAustralia
VS
TurquíaTurquía
DSportsTyC Sports
14:00Grupo E
AlemaniaAlemania
VS
CurazaoCurazao
DSports
17:00Grupo F
Países BajosPaíses Bajos
VS
JapónJapón
DSportsTelefeTyC Sports
20:00Grupo E
Costa de MarfilCosta de Marfil
VS
EcuadorEcuador
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
23:00Grupo F
SueciaSuecia
VS
TúnezTúnez
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
13:00Grupo H
EspañaEspaña
VS
Cabo VerdeCabo Verde
DSports
16:00Grupo G
BélgicaBélgica
VS
EgiptoEgipto
DSportsTyC Sports
19:00Grupo H
Arabia SauditaArabia Saudita
VS
UruguayUruguay
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
22:00Grupo G
IránIrán
VS
Nueva ZelandaNueva Zelanda
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
16:00Grupo I
FranciaFrancia
VS
SenegalSenegal
DSports
19:00Grupo I
IrakIrak
VS
NoruegaNoruega
DSportsTyC Sports
22:00Grupo J
ArgentinaArgentina
VS
ArgeliaArgelia
DSportsTelefeDisney+TyC SportsTV Pública
02:00*Grupo J
AustriaAustria
VS
JordaniaJordania
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
01:00Grupo J
AustriaAustria
VS
JordaniaJordania
DSportsTyC Sports
14:00Grupo K
PortugalPortugal
VS
RD CongoRD Congo
DSports
17:00Grupo L
InglaterraInglaterra
VS
CroaciaCroacia
DSportsTelefeTyC Sports
20:00Grupo L
GhanaGhana
VS
PanamáPanamá
DSportsTyC Sports
23:00Grupo K
UzbekistánUzbekistán
VS
ColombiaColombia
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
13:00Grupo A
Rep. ChecaRep. Checa
VS
SudáfricaSudáfrica
DSportsTyC Sports
16:00Grupo B
SuizaSuiza
VS
Bosnia y Herseg.Bosnia y Herseg.
DSportsTelefeDisney+
19:00Grupo B
CanadáCanadá
VS
CatarCatar
DSports
22:00Grupo A
MéxicoMéxico
VS
Corea del SurCorea del Sur
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
16:00Grupo D
Estados UnidosEstados Unidos
VS
AustraliaAustralia
DSportsTyC Sports
19:00Grupo C
EscociaEscocia
VS
MarruecosMarruecos
DSportsTyC Sports
21:30Grupo C
BrasilBrasil
VS
HaitíHaití
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
00:00Grupo D
TurquíaTurquía
VS
ParaguayParaguay
DSportsTyC Sports
14:00Grupo F
Países BajosPaíses Bajos
VS
SueciaSuecia
DSportsTyC Sports
17:00Grupo E
AlemaniaAlemania
VS
Costa de MarfilCosta de Marfil
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
21:00Grupo E
EcuadorEcuador
VS
CurazaoCurazao
DSports
01:00Grupo F
TúnezTúnez
VS
JapónJapón
DSports
HoraPartidoTV
13:00Grupo H
EspañaEspaña
VS
Arabia SauditaArabia Saudita
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
16:00Grupo G
BélgicaBélgica
VS
IránIrán
DSports
19:00Grupo H
UruguayUruguay
VS
Cabo VerdeCabo Verde
DSportsTelefeDisney+
22:00Grupo G
Nueva ZelandaNueva Zelanda
VS
EgiptoEgipto
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
HoraPartidoTV
14:00Grupo J
ArgentinaArgentina
VS
AustriaAustria
DSportsTelefeDisney+TyC SportsTV Pública
18:00Grupo I
FranciaFrancia
VS
IrakIrak
DSports
21:00Grupo I
NoruegaNoruega
VS
SenegalSenegal
DSportsTyC Sports
00:00Grupo J
JordaniaJordania
VS
ArgeliaArgelia
DSports
HoraPartidoTV
00:00Grupo J
JordaniaJordania
VS
ArgeliaArgelia
DSports
14:00Grupo K
PortugalPortugal
VS
UzbekistánUzbekistán
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
17:00Grupo L
InglaterraInglaterra
VS
GhanaGhana
DSportsTelefeDisney+
20:00Grupo L
PanamáPanamá
VS
CroaciaCroacia
DSportsTyC Sports
23:00Grupo K
RD CongoRD Congo
VS
ColombiaColombia
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
16:00Grupo B
SuizaSuiza
VS
CanadáCanadá
DSportsTyC Sports
16:00Grupo B
Bosnia y Herseg.Bosnia y Herseg.
VS
CatarCatar
DSportsTyC Sports
19:00Grupo C
EscociaEscocia
VS
BrasilBrasil
DSportsTelefeDisney+
19:00Grupo C
MarruecosMarruecos
VS
HaitíHaití
DSportsTyC Sports
22:00Grupo A
Rep. ChecaRep. Checa
VS
MéxicoMéxico
DSportsTyC Sports
22:00Grupo A
SudáfricaSudáfrica
VS
Corea del SurCorea del Sur
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
17:00Grupo E
EcuadorEcuador
VS
AlemaniaAlemania
DSportsTelefeDisney+
17:00Grupo E
CurazaoCurazao
VS
Costa de MarfilCosta de Marfil
DSports
20:00Grupo F
TúnezTúnez
VS
Países BajosPaíses Bajos
DSports
20:00Grupo F
JapónJapón
VS
SueciaSuecia
DSportsTyC Sports
23:00Grupo D
TurquíaTurquía
VS
Estados UnidosEstados Unidos
DSportsTyC Sports
23:00Grupo D
ParaguayParaguay
VS
AustraliaAustralia
DSportsTelefeDisney+
HoraPartidoTV
16:00Grupo I
NoruegaNoruega
VS
FranciaFrancia
DSportsTelefeTyC Sports
16:00Grupo I
SenegalSenegal
VS
IrakIrak
DSports
21:00Grupo H
UruguayUruguay
VS
EspañaEspaña
DSportsTelefeDisney+
21:00Grupo H
Cabo VerdeCabo Verde
VS
Arabia SauditaArabia Saudita
DSports
HoraPartidoTV
00:00Grupo G
Nueva ZelandaNueva Zelanda
VS
BélgicaBélgica
DSports
00:00Grupo G
EgiptoEgipto
VS
IránIrán
DSportsTyC Sports
18:00Grupo L
PanamáPanamá
VS
InglaterraInglaterra
DSports
18:00Grupo L
CroaciaCroacia
VS
GhanaGhana
DSports
20:30Grupo K
ColombiaColombia
VS
PortugalPortugal
DSports
20:30Grupo K
RD CongoRD Congo
VS
UzbekistánUzbekistán
DSportsTyC Sports
23:00Grupo J
JordaniaJordania
VS
ArgentinaArgentina
DSportsTelefeDisney+TyC SportsTV Pública
23:00Grupo J
ArgeliaArgelia
VS
AustriaAustria
DSports

Los horarios para Argentina serán los siguientes:

01.00: Australia vs. Turquía (DSports y TyC Sports)

14.00: Alemania vs. Curazao (DSports)

17.00: Países Bajos vs. Japón (DSports, TyC Sports y Disney+)

20.00: Costa de Marfil vs. Ecuador (DSports y Disney+)

23.00: Suecia vs. Túnez (DSports y TyC Sports)

La jornada se desarrollará en distintas sedes de Estados Unidos, país que concentra la mayor cantidad de estadios del certamen organizado junto a México y Canadá.

Horarios y tv de la cita mundialista.Horarios y tv de la cita mundialista.

Estadios de primer nivel para una jornada intensa

La acción comenzará en el BC Place de Vancouver, donde Australia y Turquía jugarán en una de las principales ciudades de Canadá. El estadio cuenta con capacidad para más de 50.000 espectadores y es uno de los escenarios más modernos del país.

Alemania y Curazao se medirán en el Houston Stadium, ubicado en una de las mayores áreas metropolitanas de Texas. La ciudad recibirá siete partidos del Mundial y espera una importante presencia de aficionados europeos y latinoamericanos.

Mirá tambiénHorarios y TV: partido por partido, qué canales transmiten el Mundial 2026

Más tarde, Países Bajos y Japón se enfrentarán en el Dallas Stadium, uno de los recintos más grandes del torneo, con capacidad superior a los 90.000 espectadores. La sede texana es considerada estratégica por la FIFA debido a su infraestructura y conectividad.

Costa de Marfil y Ecuador jugarán en el Philadelphia Stadium, mientras que Suecia y Túnez cerrarán la jornada en el Estadio Monterrey, una de las plazas futboleras más importantes de México y habitual escenario de grandes competencias internacionales.

FILE PHOTO: Nov 22, 2020; Houston, Texas, USA; General view inside NRG Stadium before a game between the Houston Texans and the New England Patriots. Mandatory Credit: Troy Taormina-USA TODAY Sports/File PhotoEl estadio NRG en Houston. Reuters.

Cómo llegan las selecciones

Australia y Turquía abrirán la jornada con dos equipos que llegan fortalecidos tras superar exigentes procesos clasificatorios. Los oceánicos buscarán repetir actuaciones destacadas recientes, mientras que los turcos intentarán trasladar su crecimiento europeo al escenario mundialista.

Alemania aparece como amplia favorita ante Curazao. Los germanos llegan con un plantel renovado, pero mantienen el peso de una historia que incluye cuatro títulos mundiales. Del otro lado estará una de las selecciones debutantes más llamativas de esta edición.

Países Bajos afronta el torneo con una generación equilibrada entre juventud y experiencia. Japón, por su parte, buscará confirmar el avance sostenido que ha mostrado en las últimas décadas y consolidarse entre las potencias emergentes del fútbol asiático.

Mirá tambiénQué deben saber los argentinos que viajen al mundial para alentar a la selección

Ecuador llega al Mundial tras una sólida campaña sudamericana y con una base de futbolistas que actúan en Europa. Costa de Marfil intentará imponer su potencia física y el talento de una nueva camada de jugadores surgidos en ligas de primer nivel.

Suecia y Túnez cerrarán el día con la necesidad de sumar puntos importantes en un grupo que promete ser muy parejo. Los europeos apuestan a su tradicional orden táctico, mientras que los africanos llegan con la ilusión de convertirse en una de las sorpresas del certamen.

Con cinco partidos, figuras de distintas confederaciones y varios candidatos en escena, el domingo se perfila como una de las jornadas más atractivas del inicio del Mundial 2026.

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