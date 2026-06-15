Suecia debutó con una contundente victoria en el Mundial 2026. El conjunto dirigido por Graham Potter superó 5 a 1 a Túnez en Monterrey y dejó una de las mejores imágenes de la primera fecha, apoyado en la jerarquía de sus figuras ofensivas y una notable eficacia frente al arco rival.
Contundente estreno de Suecia: goleó 5 a 1 a Túnez en el debut
El seleccionado dirigido por Graham Potter no tuvo piedad con el conjunto africano y se subió a lo más alto de su zona. Yasin Ayari, la gran figura de la cancha, anotó dos goles y no los festejó por sus raíces familiares.
La gran figura de la tarde fue Yasin Ayari, autor de un doblete y protagonista de una historia especial. El mediocampista, nacido en Suecia pero con raíces tunecinas por parte de su madre, abrió el marcador a los siete minutos y optó por no celebrar el tanto en señal de respeto hacia sus orígenes familiares.
Un inicio demoledor
El gol tempranero condicionó el desarrollo del partido. Suecia manejó mejor la pelota y encontró espacios ante una defensa africana que nunca logró acomodarse. La diferencia futbolística y el ritmo de juego de los europeos quedaron expuestos desde los primeros minutos.
A los 30 minutos apareció Alexander Isak para ampliar la ventaja. El delantero aceleró desde mitad de cancha y definió con un remate cruzado que sorprendió al arquero Abdelmouhib Chamakh. El 2 a 0 reflejaba con justicia lo que ocurría dentro del campo.
Sin embargo, Túnez encontró una pequeña reacción antes del descanso. Omar Rekik aprovechó una pelota detenida y descontó de cabeza a los 43 minutos, alimentando la ilusión de una remontada para el segundo tiempo.
La sociedad Isak-Gyökeres
La esperanza africana duró poco. Suecia volvió a imponer condiciones tras el entretiempo y encontró en su dupla ofensiva la principal diferencia. Isak y Viktor Gyökeres se complementaron constantemente y fueron una amenaza permanente para la defensa rival.
El tercer gol nació justamente de esa conexión. Isak recuperó una pelota en salida y asistió a Gyökeres, que definió con categoría para estirar nuevamente la ventaja. El delantero del Sporting Lisboa celebró con su ya característica máscara hecha con las manos.
Con el resultado prácticamente definido, los escandinavos continuaron atacando y aprovecharon cada espacio que dejó un Túnez resignado y sin respuestas futbolísticas.
Goleada y liderazgo
Mattias Svanberg marcó el cuarto gol apenas instantes después de ingresar. La acción fue anulada en primera instancia por Yael Falcón Pérez, pero el VAR corrigió la decisión y el tanto terminó siendo convalidado.
Ya en tiempo agregado, Ayari volvió a aparecer con un potente remate para sellar el 5 a 1 definitivo y completar una actuación sobresaliente. El mediocampista cerró así una jornada inolvidable en su estreno mundialista.
Con este resultado, Suecia quedó como líder de su grupo y presentó argumentos para ilusionarse con una campaña importante en la Copa del Mundo. Además del doblete de Ayari, sobresalieron Isak y Gyökeres, una sociedad ofensiva que promete ser una de las más peligrosas del torneo.
Los goles
2-0
¡SUECIA ABRIÓ EL MARCADOR!— TyC Sports (@TyCSports) June 15, 2026
A los 7´, Ayari marcó el 1-0 ante #Túnez. pic.twitter.com/SExSt8dFqE
2-1
¡SUECIA AUMENTÓ LA VENTAJA!— TyC Sports (@TyCSports) June 15, 2026
A los 30´, Isak marcó el 2-0 ante #Túnez, en el marco del debut en el #Mundial2026. pic.twitter.com/vXww82RwN1
3-1
DESCONTÓ TÚNEZ— TyC Sports (@TyCSports) June 15, 2026
Cerca del final del primer tiempo, Rekik marcó el 2-1 ante #Suecia. #Mundial2026 pic.twitter.com/APVyRehDQl
4-1
¡MALA SALIDA DE TÚNEZ Y GOL DE SUECIA PARA ESTIRAR LA VENTAJA! 🇸🇪🏆— TyC Sports (@TyCSports) June 15, 2026
A los 14' del segundo tiempo, Viktor Gyökeres marcó el 3-1 ante Túnez, en el debut en el Grupo F del Mundial 2026. pic.twitter.com/iy2VZs5nPA
5-1
¡ENTRÓ Y ANOTÓ PARA SUECIA! 🇸🇪🏆— TyC Sports (@TyCSports) June 15, 2026
A los 38' del segundo tiempo, Mattias Svanberg marcó el 4-1 de Suecia ante Túnez. Tras la revisión del VAR, Yael Falcón Pérez convalidó el gol. pic.twitter.com/jNW7aAf0DR
¡AYARI SELLÓ LA GOLEADA CON OTRO GOLAZO! 🇸🇪🏆— TyC Sports (@TyCSports) June 15, 2026
A los 50' del segundo tiempo, Yasin Ayari anotó el 5-1 definitivo de Suecia ante Túnez, por el Grupo F del Mundial 2026. pic.twitter.com/AkcqxGlwqz