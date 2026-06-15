Contundente estreno de Suecia: goleó 5 a 1 a Túnez en el debut. Foto: Reuters

Alexander Isak y Viktor Gyökeres lideraron el ataque escandinavo y participaron en tres de los cinco goles. Foto: Reuters

El argentino Yael Falcón Pérez dirigió el encuentro y convalidó un gol tras revisión del VAR. Foto: Reuters

¡SUECIA ABRIÓ EL MARCADOR!



A los 7´, Ayari marcó el 1-0 ante #Túnez. pic.twitter.com/SExSt8dFqE — TyC Sports (@TyCSports) June 15, 2026

¡SUECIA AUMENTÓ LA VENTAJA!



A los 30´, Isak marcó el 2-0 ante #Túnez, en el marco del debut en el #Mundial2026. pic.twitter.com/vXww82RwN1 — TyC Sports (@TyCSports) June 15, 2026

DESCONTÓ TÚNEZ



Cerca del final del primer tiempo, Rekik marcó el 2-1 ante #Suecia. #Mundial2026 pic.twitter.com/APVyRehDQl — TyC Sports (@TyCSports) June 15, 2026

¡MALA SALIDA DE TÚNEZ Y GOL DE SUECIA PARA ESTIRAR LA VENTAJA! 🇸🇪🏆



A los 14' del segundo tiempo, Viktor Gyökeres marcó el 3-1 ante Túnez, en el debut en el Grupo F del Mundial 2026. pic.twitter.com/iy2VZs5nPA — TyC Sports (@TyCSports) June 15, 2026

¡ENTRÓ Y ANOTÓ PARA SUECIA! 🇸🇪🏆



A los 38' del segundo tiempo, Mattias Svanberg marcó el 4-1 de Suecia ante Túnez. Tras la revisión del VAR, Yael Falcón Pérez convalidó el gol. pic.twitter.com/jNW7aAf0DR — TyC Sports (@TyCSports) June 15, 2026

¡AYARI SELLÓ LA GOLEADA CON OTRO GOLAZO! 🇸🇪🏆



A los 50' del segundo tiempo, Yasin Ayari anotó el 5-1 definitivo de Suecia ante Túnez, por el Grupo F del Mundial 2026. pic.twitter.com/AkcqxGlwqz — TyC Sports (@TyCSports) June 15, 2026

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