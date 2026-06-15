España y Cabo Verde igualaron sin goles en su debut en la Copa del Mundo 2026. El encuentro se desarrolló en el Atlanta Stadium de la ciudad de Atlanta, Estados Unidos, bajo el arbitraje y la correspondiente supervisión del VAR en jugadas puntuales de la primera etapa.
Sorpresa mundial: España no logró superar a Cabo Verde
El seleccionado dirigido por Luis de la Fuente no convirtió goles frente al conjunto africano en el partido disputado en el Atlanta Stadium por la primera fecha de la fase de grupos. El arquero Vozinha mantuvo el cero en su arco.
Control de posesión sin apertura del marcador
Durante el primer tiempo, España controló la posesión del balón desde la defensa con la participación de Pau Cubarsí y Aymeric Laporte, distribuyendo el juego hacia las bandas con Marc Cucurella y Marcos Llorente. Cabo Verde se posicionó en su propio campo defensivo con una línea de cuatro defensores y bloqueó los espacios centrales.
A los 39 minutos de la primera parte, un centro de Cucurella derivó en un remate de Ferran Torres que impactó en el travesaño. En la continuidad de esa jugada, Mikel Oyarzabal cabeceó el rebote y el arquero Vozinha desvió la pelota al tiro de esquina. Minutos después, el propio guardameta contuvo un remate de cabeza de Laporte tras un centro originado en pelota parada.
Modificaciones tácticas y el segundo tiempo
En el segundo tiempo, el director técnico Luis de la Fuente realizó modificaciones en el equipo español: ingresaron Lamine Yamal y Mikel Merino en reemplazo de Gavi y Fabián Ruiz a los 70 minutos. Posteriormente, Dani Olmo entró por Ferran Torres y Nico Williams sustituyó a Rodri en el sector medio.
Por el lado de Cabo Verde, el entrenador efectuó cinco cambios, incluyendo los ingresos de Joao Paulo, Arcanjo y Nuno da Costa para refrescar las líneas. El conjunto africano sostuvo la estructura en su área y rechazó los centros enviados por España.
A los 90 minutos, Cabo Verde generó un contraataque que finalizó con un cabezazo de Joao Paulo controlado por el arquero Unai Simón. En el tiempo de descuento, el mediocampista Pedri recibió una tarjeta amarilla por cometer una infracción táctica ante una transición del rival.
Con este resultado, ambos seleccionados suman un punto en la tabla de posiciones de su zona y aguardan por la programación de la segunda fecha del grupo para definir sus respectivas clasificaciones.