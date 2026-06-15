Las selecciones de Bélgica y Egipto igualaron 1 a 1 en el encuentro correspondiente a la primera jornada del Grupo G de la Copa del Mundo 2026.
Bélgica y Egipto empataron 1-1 en el debut por el Grupo G
El seleccionado africano se puso en ventaja con un tanto de Ashour, mientras que el combinado europeo rescató la igualdad en el complemento tras una acción que la FIFA otorgó como gol en contra de Hany.
El partido estuvo caracterizado por la paridad entre el volumen de juego ofensivo propuesto por el conjunto europeo y la contundencia en las transiciones exhibida por el elenco africano, resultado que distribuyó un punto para cada delegación en el inicio de la zona que completan Irán y Nueva Zelanda.
El marcador se abrió a los 19 minutos del primer tiempo a favor de Egipto. El mediocampista Emam Ashour aprovechó una de las aproximaciones de su equipo para rematar al arco y establecer el 1 a 0 parcial.
A partir de ese momento, Bélgica asumió la iniciativa posicional e intentó establecerse en territorio rival bajo la conducción de Kevin De Bruyne, sumado a los aportes de Leandro Trossard y Jérémy Doku en los metros finales, aunque sin registrar remates directos hacia la portería de Mohamed Abou Gabal durante el período inicial.
Eficacia contra posesión en la primera etapa
Las estadísticas al momento del descanso reflejaron la tendencia del trámite reglamentario. El combinado dirigido técnicamente por Domenico Tedesco acumuló la posesión del balón y ensayó un total de ocho remates, pero ninguno de ellos logró dirección de arco.
En contrapartida, la estructura defensiva de Egipto sostuvo el bloque bajo en su propia área, rechazando los envíos aéreos y finalizando la primera mitad con dos remates efectivos entre los tres palos y la ventaja en la chapa oficial.
En el inicio del complemento, el seleccionado belga incrementó la intensidad en la presión alta. A los 52 minutos, De Bruyne ejecutó un disparo que impactó en el poste, lo que precedió a las primeras variantes tácticas del banco europeo: a los 56' ingresaron Nicolas Raskin y Maxim De Cuyper, este último amonestado a los 75' por una infracción en mitad de cancha.
Ingreso de Lukaku y corrección de la FIFA
La paridad definitiva llegó sobre los 66 minutos de juego tras el ingreso al campo del delantero Romelu Lukaku. En la primera acción en la que tomó contacto con el balón, el atacante empujó la pelota hacia la red para decretar el 1 a 1.
Posteriormente, a los 70 minutos, el centro de cómputos de la FIFA rectificó la autoría de la jugada y le acreditó el tanto al defensor egipcio Mohamed Hany en condición de autogol.
Egipto mantuvo su esquema de contragolpes a través de los intentos individuales de Omar Marmoush y de Zizo, quien ingresó en el epílogo en reemplazo de Mostafa Zico, mientras que Ramy Rabia sustituyó al autor del gol, Ashour.
En los últimos cinco minutos de adición, Bélgica dispuso de una ocasión mediante un tiro de Brandon Mechele que se elevó sobre el travesaño, sellando el reparto de unidades definitivo en el estreno mundialista.