El Mundial 2026 continuará este lunes 15 de junio con una jornada que tendrá cuatro encuentros correspondientes a los grupos G y H. La actividad se repartirá entre Estados Unidos, con partidos en Atlanta, Seattle, Miami y Los Ángeles.
Horarios y TV: qué canales transmiten los partidos del Mundial 2026 de este lunes 15 de junio
España, Bélgica y Uruguay debutarán este lunes en la Copa del Mundo. También jugarán Egipto, Arabia Saudí, Irán y Nueva Zelanda. Los estadios y cómo llega cada selección.
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo A
MéxicoVS
Sudáfrica
|23:00Grupo A
Corea del SurVS
Rep. Checa
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo B
CanadáVS
Bosnia y Herseg.
|22:00Grupo D
Estados UnidosVS
Paraguay
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo B
CatarVS
Suiza
|19:00Grupo C
BrasilVS
Marruecos
|22:00Grupo C
HaitíVS
Escocia
|Hora
|Partido
|TV
|01:00Grupo D
AustraliaVS
Turquía
|14:00Grupo E
AlemaniaVS
Curazao
|17:00Grupo F
Países BajosVS
Japón
|20:00Grupo E
Costa de MarfilVS
Ecuador
|23:00Grupo F
SueciaVS
Túnez
|Hora
|Partido
|TV
|13:00Grupo H
EspañaVS
Cabo Verde
|16:00Grupo G
BélgicaVS
Egipto
|19:00Grupo H
Arabia SauditaVS
Uruguay
|22:00Grupo G
IránVS
Nueva Zelanda
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo I
FranciaVS
Senegal
|19:00Grupo I
IrakVS
Noruega
|22:00Grupo J
ArgentinaVS
Argelia
|02:00*Grupo J
AustriaVS
Jordania
|Hora
|Partido
|TV
|01:00Grupo J
AustriaVS
Jordania
|14:00Grupo K
PortugalVS
RD Congo
|17:00Grupo L
InglaterraVS
Croacia
|20:00Grupo L
GhanaVS
Panamá
|23:00Grupo K
UzbekistánVS
Colombia
|Hora
|Partido
|TV
|13:00Grupo A
Rep. ChecaVS
Sudáfrica
|16:00Grupo B
SuizaVS
Bosnia y Herseg.
|19:00Grupo B
CanadáVS
Catar
|22:00Grupo A
MéxicoVS
Corea del Sur
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo D
Estados UnidosVS
Australia
|19:00Grupo C
EscociaVS
Marruecos
|21:30Grupo C
BrasilVS
Haití
|Hora
|Partido
|TV
|00:00Grupo D
TurquíaVS
Paraguay
|14:00Grupo F
Países BajosVS
Suecia
|17:00Grupo E
AlemaniaVS
Costa de Marfil
|21:00Grupo E
EcuadorVS
Curazao
|01:00Grupo F
TúnezVS
Japón
|Hora
|Partido
|TV
|13:00Grupo H
EspañaVS
Arabia Saudita
|16:00Grupo G
BélgicaVS
Irán
|19:00Grupo H
UruguayVS
Cabo Verde
|22:00Grupo G
Nueva ZelandaVS
Egipto
|Hora
|Partido
|TV
|14:00Grupo J
ArgentinaVS
Austria
|18:00Grupo I
FranciaVS
Irak
|21:00Grupo I
NoruegaVS
Senegal
|00:00Grupo J
JordaniaVS
Argelia
|Hora
|Partido
|TV
|00:00Grupo J
JordaniaVS
Argelia
|14:00Grupo K
PortugalVS
Uzbekistán
|17:00Grupo L
InglaterraVS
Ghana
|20:00Grupo L
PanamáVS
Croacia
|23:00Grupo K
RD CongoVS
Colombia
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo B
SuizaVS
Canadá
|16:00Grupo B
Bosnia y Herseg.VS
Catar
|19:00Grupo C
EscociaVS
Brasil
|19:00Grupo C
MarruecosVS
Haití
|22:00Grupo A
Rep. ChecaVS
México
|22:00Grupo A
SudáfricaVS
Corea del Sur
|Hora
|Partido
|TV
|17:00Grupo E
EcuadorVS
Alemania
|17:00Grupo E
CurazaoVS
Costa de Marfil
|20:00Grupo F
TúnezVS
Países Bajos
|20:00Grupo F
JapónVS
Suecia
|23:00Grupo D
TurquíaVS
Estados Unidos
|23:00Grupo D
ParaguayVS
Australia
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo I
NoruegaVS
Francia
|16:00Grupo I
SenegalVS
Irak
|21:00Grupo H
UruguayVS
España
|21:00Grupo H
Cabo VerdeVS
Arabia Saudita
|Hora
|Partido
|TV
|00:00Grupo G
Nueva ZelandaVS
Bélgica
|00:00Grupo G
EgiptoVS
Irán
|18:00Grupo L
PanamáVS
Inglaterra
|18:00Grupo L
CroaciaVS
Ghana
|20:30Grupo K
ColombiaVS
Portugal
|20:30Grupo K
RD CongoVS
Uzbekistán
|23:00Grupo J
JordaniaVS
Argentina
|23:00Grupo J
ArgeliaVS
Austria
Los horarios para Argentina serán los siguientes:
13.00: España vs. Cabo Verde (DSports)
16.00: Bélgica vs. Egipto (DSports y TyC Sports)
19.00: Arabia Saudí vs. Uruguay (DSports, TyC Sports y Disney+)
22.00: RI de Irán vs. Nueva Zelanda (DSports y TyC Sports)
La programación reunirá a varias selecciones con aspiraciones de avanzar a los octavos de final y contará con la presencia de algunos de los futbolistas más destacados del panorama internacional.
Atlanta, Seattle, Miami y Los Ángeles reciben la acción
España y Cabo Verde abrirán la jornada en el Atlanta Stadium, conocido habitualmente como Mercedes-Benz Stadium. El escenario tiene capacidad para unas 75 mil personas y será una de las sedes más importantes del torneo, incluyendo una semifinal.
Más tarde, Bélgica y Egipto jugarán en el Seattle Stadium, el actual Lumen Field. Ubicado en el corazón de Seattle, el recinto destaca por su arquitectura y por ofrecer una de las atmósferas más intensas del fútbol norteamericano.
Uruguay debutará frente a Arabia Saudí en el Miami Stadium. La ciudad de Florida aparece como una de las grandes capitales futboleras del Mundial gracias a su enorme comunidad latina y a la presencia de miles de aficionados sudamericanos.
El cierre será en el Los Angeles Stadium, el moderno SoFi Stadium. Con una capacidad cercana a los 70 mil espectadores, es uno de los escenarios más tecnológicos del planeta y recibirá varios encuentros decisivos del campeonato.
Cómo llegan las selecciones
España iniciará el torneo como uno de los candidatos europeos. El conjunto dirigido por una generación renovada llega respaldado por futbolistas jóvenes que brillan en las principales ligas del continente. Cabo Verde, en tanto, protagoniza una clasificación histórica y disputará su primer Mundial absoluto.
Bélgica intentará aprovechar la experiencia acumulada en los últimos grandes torneos. Egipto buscará hacerse fuerte con una base consolidada y el objetivo de volver a ser protagonista en una Copa del Mundo. Ambos integran un grupo que promete gran paridad.
La expectativa sudamericana estará centrada en Uruguay. La Celeste llega con una combinación de experiencia y juventud, además de una clasificación sólida. Arabia Saudí intentará repetir las actuaciones competitivas que mostró en sus recientes participaciones mundialistas.
Irán y Nueva Zelanda cerrarán la jornada con la necesidad de sumar desde el inicio. Los asiáticos llegan tras dominar buena parte de las eliminatorias continentales, mientras que los oceánicos buscan consolidarse como una presencia cada vez más habitual en la máxima cita del fútbol.
Con selecciones de cuatro continentes, estadios de primer nivel y el estreno de Uruguay y España, el lunes promete convertirse en otra jornada destacada del arranque del Mundial 2026.