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Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
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Horarios y TV: qué canales transmiten los partidos del Mundial 2026 de este lunes 15 de junio

España, Bélgica y Uruguay debutarán este lunes en la Copa del Mundo. También jugarán Egipto, Arabia Saudí, Irán y Nueva Zelanda. Los estadios y cómo llega cada selección.

Horarios y TV de la cita mundialista.Horarios y TV de la cita mundialista.
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El Mundial 2026 continuará este lunes 15 de junio con una jornada que tendrá cuatro encuentros correspondientes a los grupos G y H. La actividad se repartirá entre Estados Unidos, con partidos en Atlanta, Seattle, Miami y Los Ángeles.

Horarios y TV: Mundial 2026
HoraPartidoTV
16:00Grupo A
MéxicoMéxico
VS
SudáfricaSudáfrica
DSportsTelefeDisney+
23:00Grupo A
Corea del SurCorea del Sur
VS
Rep. ChecaRep. Checa
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
16:00Grupo B
CanadáCanadá
VS
Bosnia y Herseg.Bosnia y Herseg.
DSports
22:00Grupo D
Estados UnidosEstados Unidos
VS
ParaguayParaguay
DSportsTelefeTyC Sports
HoraPartidoTV
16:00Grupo B
CatarCatar
VS
SuizaSuiza
DSports
19:00Grupo C
BrasilBrasil
VS
MarruecosMarruecos
DSportsTelefeDisney+
22:00Grupo C
HaitíHaití
VS
EscociaEscocia
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
01:00Grupo D
AustraliaAustralia
VS
TurquíaTurquía
DSportsTyC Sports
14:00Grupo E
AlemaniaAlemania
VS
CurazaoCurazao
DSports
17:00Grupo F
Países BajosPaíses Bajos
VS
JapónJapón
DSportsTelefeTyC Sports
20:00Grupo E
Costa de MarfilCosta de Marfil
VS
EcuadorEcuador
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
23:00Grupo F
SueciaSuecia
VS
TúnezTúnez
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
13:00Grupo H
EspañaEspaña
VS
Cabo VerdeCabo Verde
DSports
16:00Grupo G
BélgicaBélgica
VS
EgiptoEgipto
DSportsTyC Sports
19:00Grupo H
Arabia SauditaArabia Saudita
VS
UruguayUruguay
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
22:00Grupo G
IránIrán
VS
Nueva ZelandaNueva Zelanda
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
16:00Grupo I
FranciaFrancia
VS
SenegalSenegal
DSports
19:00Grupo I
IrakIrak
VS
NoruegaNoruega
DSportsTyC Sports
22:00Grupo J
ArgentinaArgentina
VS
ArgeliaArgelia
DSportsTelefeDisney+TyC SportsTV Pública
02:00*Grupo J
AustriaAustria
VS
JordaniaJordania
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
01:00Grupo J
AustriaAustria
VS
JordaniaJordania
DSportsTyC Sports
14:00Grupo K
PortugalPortugal
VS
RD CongoRD Congo
DSports
17:00Grupo L
InglaterraInglaterra
VS
CroaciaCroacia
DSportsTelefeTyC Sports
20:00Grupo L
GhanaGhana
VS
PanamáPanamá
DSportsTyC Sports
23:00Grupo K
UzbekistánUzbekistán
VS
ColombiaColombia
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
13:00Grupo A
Rep. ChecaRep. Checa
VS
SudáfricaSudáfrica
DSportsTyC Sports
16:00Grupo B
SuizaSuiza
VS
Bosnia y Herseg.Bosnia y Herseg.
DSportsTelefeDisney+
19:00Grupo B
CanadáCanadá
VS
CatarCatar
DSports
22:00Grupo A
MéxicoMéxico
VS
Corea del SurCorea del Sur
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
16:00Grupo D
Estados UnidosEstados Unidos
VS
AustraliaAustralia
DSportsTyC Sports
19:00Grupo C
EscociaEscocia
VS
MarruecosMarruecos
DSportsTyC Sports
21:30Grupo C
BrasilBrasil
VS
HaitíHaití
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
00:00Grupo D
TurquíaTurquía
VS
ParaguayParaguay
DSportsTyC Sports
14:00Grupo F
Países BajosPaíses Bajos
VS
SueciaSuecia
DSportsTyC Sports
17:00Grupo E
AlemaniaAlemania
VS
Costa de MarfilCosta de Marfil
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
21:00Grupo E
EcuadorEcuador
VS
CurazaoCurazao
DSports
01:00Grupo F
TúnezTúnez
VS
JapónJapón
DSports
HoraPartidoTV
13:00Grupo H
EspañaEspaña
VS
Arabia SauditaArabia Saudita
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
16:00Grupo G
BélgicaBélgica
VS
IránIrán
DSports
19:00Grupo H
UruguayUruguay
VS
Cabo VerdeCabo Verde
DSportsTelefeDisney+
22:00Grupo G
Nueva ZelandaNueva Zelanda
VS
EgiptoEgipto
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
HoraPartidoTV
14:00Grupo J
ArgentinaArgentina
VS
AustriaAustria
DSportsTelefeDisney+TyC SportsTV Pública
18:00Grupo I
FranciaFrancia
VS
IrakIrak
DSports
21:00Grupo I
NoruegaNoruega
VS
SenegalSenegal
DSportsTyC Sports
00:00Grupo J
JordaniaJordania
VS
ArgeliaArgelia
DSports
HoraPartidoTV
00:00Grupo J
JordaniaJordania
VS
ArgeliaArgelia
DSports
14:00Grupo K
PortugalPortugal
VS
UzbekistánUzbekistán
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
17:00Grupo L
InglaterraInglaterra
VS
GhanaGhana
DSportsTelefeDisney+
20:00Grupo L
PanamáPanamá
VS
CroaciaCroacia
DSportsTyC Sports
23:00Grupo K
RD CongoRD Congo
VS
ColombiaColombia
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
16:00Grupo B
SuizaSuiza
VS
CanadáCanadá
DSportsTyC Sports
16:00Grupo B
Bosnia y Herseg.Bosnia y Herseg.
VS
CatarCatar
DSportsTyC Sports
19:00Grupo C
EscociaEscocia
VS
BrasilBrasil
DSportsTelefeDisney+
19:00Grupo C
MarruecosMarruecos
VS
HaitíHaití
DSportsTyC Sports
22:00Grupo A
Rep. ChecaRep. Checa
VS
MéxicoMéxico
DSportsTyC Sports
22:00Grupo A
SudáfricaSudáfrica
VS
Corea del SurCorea del Sur
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
17:00Grupo E
EcuadorEcuador
VS
AlemaniaAlemania
DSportsTelefeDisney+
17:00Grupo E
CurazaoCurazao
VS
Costa de MarfilCosta de Marfil
DSports
20:00Grupo F
TúnezTúnez
VS
Países BajosPaíses Bajos
DSports
20:00Grupo F
JapónJapón
VS
SueciaSuecia
DSportsTyC Sports
23:00Grupo D
TurquíaTurquía
VS
Estados UnidosEstados Unidos
DSportsTyC Sports
23:00Grupo D
ParaguayParaguay
VS
AustraliaAustralia
DSportsTelefeDisney+
HoraPartidoTV
16:00Grupo I
NoruegaNoruega
VS
FranciaFrancia
DSportsTelefeTyC Sports
16:00Grupo I
SenegalSenegal
VS
IrakIrak
DSports
21:00Grupo H
UruguayUruguay
VS
EspañaEspaña
DSportsTelefeDisney+
21:00Grupo H
Cabo VerdeCabo Verde
VS
Arabia SauditaArabia Saudita
DSports
HoraPartidoTV
00:00Grupo G
Nueva ZelandaNueva Zelanda
VS
BélgicaBélgica
DSports
00:00Grupo G
EgiptoEgipto
VS
IránIrán
DSportsTyC Sports
18:00Grupo L
PanamáPanamá
VS
InglaterraInglaterra
DSports
18:00Grupo L
CroaciaCroacia
VS
GhanaGhana
DSports
20:30Grupo K
ColombiaColombia
VS
PortugalPortugal
DSports
20:30Grupo K
RD CongoRD Congo
VS
UzbekistánUzbekistán
DSportsTyC Sports
23:00Grupo J
JordaniaJordania
VS
ArgentinaArgentina
DSportsTelefeDisney+TyC SportsTV Pública
23:00Grupo J
ArgeliaArgelia
VS
AustriaAustria
DSports

Los horarios para Argentina serán los siguientes:

13.00: España vs. Cabo Verde (DSports)

16.00: Bélgica vs. Egipto (DSports y TyC Sports)

19.00: Arabia Saudí vs. Uruguay (DSports, TyC Sports y Disney+)

22.00: RI de Irán vs. Nueva Zelanda (DSports y TyC Sports)

La programación reunirá a varias selecciones con aspiraciones de avanzar a los octavos de final y contará con la presencia de algunos de los futbolistas más destacados del panorama internacional.

Los canales que pasarán los partidos, en detalle.Los canales que pasarán los partidos, en detalle.

Atlanta, Seattle, Miami y Los Ángeles reciben la acción

España y Cabo Verde abrirán la jornada en el Atlanta Stadium, conocido habitualmente como Mercedes-Benz Stadium. El escenario tiene capacidad para unas 75 mil personas y será una de las sedes más importantes del torneo, incluyendo una semifinal.

Más tarde, Bélgica y Egipto jugarán en el Seattle Stadium, el actual Lumen Field. Ubicado en el corazón de Seattle, el recinto destaca por su arquitectura y por ofrecer una de las atmósferas más intensas del fútbol norteamericano.

Mirá tambiénHorarios y TV: partido por partido, qué canales transmiten el Mundial 2026

Uruguay debutará frente a Arabia Saudí en el Miami Stadium. La ciudad de Florida aparece como una de las grandes capitales futboleras del Mundial gracias a su enorme comunidad latina y a la presencia de miles de aficionados sudamericanos.

El cierre será en el Los Angeles Stadium, el moderno SoFi Stadium. Con una capacidad cercana a los 70 mil espectadores, es uno de los escenarios más tecnológicos del planeta y recibirá varios encuentros decisivos del campeonato.

Soccer Football - FIFA Club World Cup - Quarter Final - Paris St Germain v Bayern Munich - Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - July 5, 2025 Paris St Germain's Ousmane Dembele scores their second goal past Bayern Munich's Manuel Neuer REUTERS/Kai Pfaffenbach TPX IMAGES OF THE DAYEl estadio de Atlanta, una de las sedes en EE.UU. Reuters.

Cómo llegan las selecciones

España iniciará el torneo como uno de los candidatos europeos. El conjunto dirigido por una generación renovada llega respaldado por futbolistas jóvenes que brillan en las principales ligas del continente. Cabo Verde, en tanto, protagoniza una clasificación histórica y disputará su primer Mundial absoluto.

Bélgica intentará aprovechar la experiencia acumulada en los últimos grandes torneos. Egipto buscará hacerse fuerte con una base consolidada y el objetivo de volver a ser protagonista en una Copa del Mundo. Ambos integran un grupo que promete gran paridad.

Mirá tambiénQué deben saber los argentinos que viajen al mundial para alentar a la selección

La expectativa sudamericana estará centrada en Uruguay. La Celeste llega con una combinación de experiencia y juventud, además de una clasificación sólida. Arabia Saudí intentará repetir las actuaciones competitivas que mostró en sus recientes participaciones mundialistas.

Irán y Nueva Zelanda cerrarán la jornada con la necesidad de sumar desde el inicio. Los asiáticos llegan tras dominar buena parte de las eliminatorias continentales, mientras que los oceánicos buscan consolidarse como una presencia cada vez más habitual en la máxima cita del fútbol.

Con selecciones de cuatro continentes, estadios de primer nivel y el estreno de Uruguay y España, el lunes promete convertirse en otra jornada destacada del arranque del Mundial 2026.

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