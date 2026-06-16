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Irán y Nueva Zelanda empataron 2-2 en un vibrante debut

Los asiáticos remontaron en dos oportunidades y rescataron un punto ante los oceánicos en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Elijah Just marcó un doblete para Nueva Zelanda, mientras que Ramin Rezaeian y Mohammad Mohebbi anotaron para Irán en un partido que dejó abierto el Grupo G.

Irán y Nueva Zelanda igualaron 2 a 2 Créditos: REUTERS/Daniel Cole Irán y Nueva Zelanda igualaron 2 a 2 Créditos: REUTERS/Daniel Cole
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El Grupo G de la Copa Mundial 2026 tuvo un estreno cargado de emociones. Irán y Nueva Zelanda igualaron 2 a 2 en el SoFi Stadium, en Los Ángeles, en un encuentro que ofreció un ritmo intenso, varias situaciones de gol y un resultado que dejó a ambos seleccionados con un punto en el inicio de la competencia.

El empate se suma al 1 a 1 entre Bélgica y Egipto, por lo que los cuatro integrantes de la zona comenzaron el torneo con la misma cantidad de unidades.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group G - Iran v New Zealand - Los Angeles Stadium, Inglewood, California, U.S. - June 15, 2026 Iran's Mehdi Ghayedi reacts after the match REUTERS/Daniel ColeEl empate dejó sensaciones diferentes para ambos seleccionados Créditos: REUTERS/Daniel Cole

Un partido de ida y vuelta desde el comienzo

Nueva Zelanda sorprendió rápidamente. A los siete minutos, Chris Wood bajó un envío largo y asistió a Elijah Just, quien definió de primera para poner el 1 a 0 y marcar uno de los goles más rápidos del certamen.

Lejos de sentir el impacto, Irán reaccionó y comenzó a controlar la pelota. Con Mehdi Taremi como principal referencia ofensiva, el conjunto asiático generó varias aproximaciones hasta alcanzar la igualdad a los 32 minutos. Ramin Rezaeian apareció dentro del área para empujar un centro y establecer el 1 a 1, resultado con el que ambos equipos se fueron al descanso.

(260615) -- LOS ANGELES, 15 junio, 2026 (Xinhua) -- El jugador Shahriyar Moghanloo, de Irán, disputa el balón durante el partido del Grupo G de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante Nueva Zelanda, celebrado en el Estadio Los Ángeles, en Los Ángeles, Estados Unidos, el 15 de junio de 2026. (Xinhua/Mao Siqian) (ah) (vf)En la segunda fecha, Irán se enfrenta a Bélgica. Créditos: Xinhua/Mao Siqian

El complemento mantuvo la misma intensidad. Apenas iniciada la segunda parte, otra vez apareció la sociedad entre Chris Wood y Elijah Just. El experimentado delantero volvió a asistir al extremo, que definió con categoría para convertir su segundo gol de la noche y devolverle la ventaja a los oceánicos.

Sin embargo, la respuesta iraní volvió a llegar pocos minutos después. A los 64, Rezaeian, ya protagonista con un gol y una asistencia, envió un centro preciso para que Mohammad Mohebbi conectara de cabeza y sellara el 2 a 2 definitivo.

En el tramo final, ambos equipos buscaron el triunfo, aunque el desgaste físico y algunas imprecisiones en los últimos metros impidieron que el marcador volviera a modificarse. El encuentro terminó siendo uno de los más entretenidos en lo que va del Mundial por la cantidad de llegadas y las constantes alternativas en el resultado.

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Un punto que mantiene abierto el Grupo G

El empate dejó sensaciones diferentes para ambos seleccionados. Nueva Zelanda estuvo dos veces en ventaja, pero no logró sostener el resultado. De todos modos, el conjunto oceánico mostró argumentos futbolísticos interesantes y confirmó el buen momento que atraviesa tras regresar a una Copa del Mundo luego de 16 años de ausencia.

Además, extendió su curiosa racha sin derrotas en partidos mundialistas, que se mantiene desde España 1982.

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Para Irán, el punto tuvo valor por la capacidad de reacción mostrada en dos ocasiones. El equipo dirigido por Amir Ghalenoei debió afrontar una preparación marcada por dificultades logísticas y políticas, aunque dentro del campo logró exhibir personalidad para recuperarse cada vez que estuvo abajo en el marcador.

Con este resultado, el Grupo G quedó completamente equilibrado. Tanto Irán como Nueva Zelanda suman una unidad, al igual que Bélgica y Egipto, que habían igualado 1 a 1 en el otro encuentro de la primera fecha. Esto obliga a los cuatro seleccionados a buscar una victoria en la próxima jornada para empezar a definir sus posibilidades de avanzar a los octavos de final.

En la segunda fecha, Irán volverá a presentarse en Los Ángeles para enfrentar a Bélgica, mientras que Nueva Zelanda viajará a Vancouver para medirse con Egipto. Ambos compromisos aparecen como determinantes en una zona que, al menos tras la primera jornada, se perfila como una de las más parejas del torneo.

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