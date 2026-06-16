Mundial 2026

Irán y Nueva Zelanda empataron 2-2 en un vibrante debut

Los asiáticos remontaron en dos oportunidades y rescataron un punto ante los oceánicos en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Elijah Just marcó un doblete para Nueva Zelanda, mientras que Ramin Rezaeian y Mohammad Mohebbi anotaron para Irán en un partido que dejó abierto el Grupo G.