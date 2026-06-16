Doblete de Haaland

Noruega se impuso por goleada ante Irak en su debut en el Mundial

Fue 3 a 1 en el segundo partido del Grupo I. Los europeos quedaron como líderes de la zona junto a Francia. El próximo lunes chocarán con Senegal mientras que los asiáticos buscarán la recuperación ante el seleccionado de Mbappé.