Ezequiel Fernández Moores con El Litoral

“No me gusta un Mundial que tuvo como protagonista a Trump antes que al fútbol”

Es una de las mejores plumas del país y una opinión respetada y valorable. Autor del libro “Menotti, el primero” y “Díganme Ringo”, una biografía del genial Ringo Bonavena, dijo que tiene dudas con el aspecto físico de la selección y fue crítico con este Mundial.