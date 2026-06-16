“Arranqué en Argentina 1978, tenía 19 años y era cronista de la Agencia Noticias Argentinas. Ese fue el primero de los diez mundiales que me tocó cubrir”, cuenta Ezequiel Fernández Moores, una de las plumas más destacadas que tiene el país y con el que El Litoral se encontró en Kansas, antes del partido debut de la selección nacional.
“No me gusta un Mundial que tuvo como protagonista a Trump antes que al fútbol”
Es una de las mejores plumas del país y una opinión respetada y valorable. Autor del libro “Menotti, el primero” y “Díganme Ringo”, una biografía del genial Ringo Bonavena, dijo que tiene dudas con el aspecto físico de la selección y fue crítico con este Mundial.
-¿Cuáles son los mundiales que te perdiste desde aquel de Argentina?
-Me perdí el que se hizo acá en el 94 y tampoco fui al de Corea-Japón y al de Alemania… Después, estuve en todos los otros.
-¿Y de éste?, ¿qué podés decir, cómo llegamos?
-Mirá, al campeón del mundo le quieren ganar todos. Eso, por un lado, es algo inevitable. Por el otro, tengo dudas en cuanto a una renovación que no termina de darse. Yo sé que están Barco, Giuliano Simeone y Nico Paz, por mencionar algunos nombres nuevos que tiene el equipo. Pero la base del equipo titular sigue siendo la de Qatar. Y eso me genera un cosquilleo.
-¿Ves la posibilidad de que aparezcan desde el banco esas soluciones, como pasó en otros mundiales?
-Bueno, en Qatar pasó y no deja de ser una posibilidad. Pero la base, el tronco del equipo de Scaloni, es el de hace cuatro años atrás… Con todo lo bueno y lo malo que eso trae aparejado.
-¿Pero pensás que llega bien Argentina o no tanto?
-Aquí la convocatoria tuvo excepciones, desde lo físico, que no sé si en otro momento el técnico las hubiese tolerado. Hay jugadores que llegan muy con lo justo y eso es lo que me preocupa. Se juega con calor, con humedad y la condición física es fundamental. Y tengo dudas de eso porque son muchos los jugadores que estuvieron lesionados en los últimos tiempos.
-¿Te costó escribir el artículo de Argentina campeón del mundo en alguno de los tres mundiales que ganamos?
-Te voy a decir algo: como en el palco de prensa uno comparte el lugar con colegas de distintos lugares, intento ser cuidadoso. En Qatar, por ejemplo, tenía a un colega francés al lado y lo ví realmente mal, muy triste por la derrota. Entonces, traté de ser lo más respetuoso posible en ese momento y por estar al lado de él. En ese momento, se me acerca un periodista argentino y me dice: “Ezequiel, ¿sos polaco vos?”… “Dejáte de joder, estoy laburando”, le contesté… Suelo ser más racional en ese momento y todo el recuerdo y la emotividad me viene después… El título de campeón del mundo me produce mucha satisfacción por el pueblo, por mi gente cercana, porque enseguida empiezan a transmitirse, a la distancia, sus emociones…
-Pero imagino que habrás vivido ese partido de una manera especial, no solo por el hecho de ser argentino sino por la forma en que se dio…
-Cuando terminó el primer tiempo de la final, le dije a Daniel Arcucci que nunca había visto a la selección jugar de la manera en la que estaba jugando. Entonces, si no hubiese aparecido el pie del Dibu Martínez para salvar el gol en esa última jugada y al partido lo perdíamos, igualmente nadie me iba a quitar la satisfacción y el orgullo de haber visto aquella producción inigualable de la selección.
-¿Aún sin haber ganado?
-Si. Aún sin haber ganado… En México, yo me dí por cumplido cuando le ganamos a Inglaterra… Haber estado allí y haber sido testigo de ese gol de Maradona y de ese partido, fue algo que permanece en mí y en mi memoria interna. Entonces, ¿qué hubiese pasado si en lugar de Burruchaga era un alemán el que convertía el último gol del partido? Eso de Diego contra los ingleses y ese gol, no me lo quitaba nadie de mi memoria… A mi me gusta narrar esas cosas y me coloca en un desafío… Es el desafío de contar de la manera más espectacular posible ese momento sublime… ¿Tenés presente el relato de Víctor Hugo de ese gol?
-¡Por supuesto!...
-Bueno, si vos le preguntás a él, te va a decir que lo hizo con un desborde emocional que no termina de cerrarle. ¿Sabés por qué?, porque el desborde emocional –y por supuesto que no fue el caso de Víctor Hugo- te lleva a decir tonteras, golpes bajos, sensiblería… Y eso, a mi no me gusta. Yo valoro a quien, en el momento de mayor altitud emocional, maneja la austeridad y la belleza de la palabra… El dice que ese relato le dio muchas satisfacciones, pero no lo considera su mejor relato.
-¿Qué opinás de este torneo maratónico de 48 selecciones y 104 partidos?
-¡No me gusta!… Un Mundial que tuvo como protagonista a Donald Trump, antes que al fútbol, no me gusta… Tampoco me gusta que reciba a Irán mientras la bombardea ni tampoco me gusta que Irán se haya tenido que ir a México… Haber mandado a su casa a un árbitro, como pasó con el africano, tampoco es algo que me agrada… La verdad, que un Mundial así, con un anfitrión tan hostil, protegido y blindado, no me gusta.