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Maximiliano Pullaro
Colón
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Banderazo en Kansas City

La música de la hinchada argentina, en la ciudad que revolucionó el jazz

Miles de argentinos se dieron cita en Mill Creek Park, el lugar de Kansas que alberga a la fuente más famosa (y más fotografiada por los turistas) y en el que no faltó la presencia santafesina.

Hinchas de Colón y Unión no faltaron a la cita del banderazo en KansasHinchas de Colón y Unión no faltaron a la cita del banderazo en Kansas
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Fueron miles de argentinos que se juntaron en Mill Creek Park, un lugar que implantó su fama a partir del hecho de albergar a la fuente Nichols, una de las 200 que se sitúan en toda la geografía de la ordenada y cuidadosa Kansas City y que la convierten en una verdadera atracción turística, ya que es la fuente más visitada para fotografiarse.

El banderazo argentino en Kansas a la espera del debut

El banderazo argentino en Kansas a la espera del debut

Desde temprano y desafiando el sol y el calor, los argentinos se hicieron escuchar al grito de “Muchachos, hoy nos volvimos a ilusionar…”, la preferida de esa marea de argentinos que no estuvo exenta, como no podía ser de otra manera, de una fuerte presencia santafesina.

Diego y Fabio llevaron su bandera y su ilusión a KansasDiego y Fabio llevaron su bandera y su ilusión a Kansas

El tradicional banderazo ya se hizo común y cabulero para los argentinos, cada vez que la selección de Scaloni se dispone a jugar un encuentro oficial. La convocatoria se viraliza a través de las redes y en cada rincón del mundo no existen límites para exteriorizar ese profundo sentido de nacionalismo y pasión futbolera.

La familia Martorino presente en Kansas City. Más santafesinos en el lugar del debut de ArgentinaLa familia Martorino presente en Kansas City. Más santafesinos en el lugar del debut de Argentina

La pregunta del millón se hizo carne: ¿hay entradas disponibles para el resto de los partidos? La mayoría de los que han llegado a Estados Unidos, disponen del ticket para este primer encuentro. Pero después hay que ingeniárselas. Y en eso están, tratando de juntar referencias para dar con la persona indicada y así conseguir las entradas para los partidos que se jugarán en Dallas o para los que, presumimos, nos esperarán para la fase final (saliendo primeros en Miami y saliendo segundos en Los Angeles).

Una panorámica del banderazo en una de las tantas plazas de la bella Kansas CityUna panorámica del banderazo en una de las tantas plazas de la bella Kansas City

Mucho color, familias enteras, el celeste y blanco predominante pero no exclusivo, ya que buena parte de los que decidieron pasar un buen rato en Mill Creek Park, durante el banderazo, también lucieron las camisetas de sus clubes preferidos. En el caso de los santafesinos, banderas y camisetas de Unión y Colón no faltaron a la cita. Como no podía ser de otra manera y respetando la tradición futbolera de la ciudad.

Un hincha sabalero que ya lleva cuatro mundiales y que no quiso estar ausente, siguiendo a los campeones del mundoUn hincha sabalero que ya lleva cuatro mundiales y que no quiso estar ausente, siguiendo a los campeones del mundo
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