La fiebre del Mundial 2026 no solo se vive dentro de las canchas, sino también de manera muy intensa en las plataformas digitales. El caso más emblemático de este fenómeno es, sin dudas, el de Tim Payne.
Tim Payne es el nuevo refuerzo de Olimpia de Paraguay
El defensor de Nueva Zelanda, que pasó de 5.000 a 5 millones de seguidores por la campaña de un influencer argentino, dejará el Wellington Phoenix para sumarse al tres veces campeón de la Copa Libertadores.
El lateral derecho de la Selección de Nueva Zelanda se convirtió en el futbolista más viral del planeta en la previa de la cita mundialista gracias a una movida en redes sociales. Ahora, su vida deportiva dará un vuelco absoluto: se confirmó que será nuevo jugador del Club Olimpia de Paraguay, un histórico gigante del continente y tres veces campeón de la Copa Libertadores de América.
La noticia, que comenzó como un fuerte rumor, fue adelantada por la cadena británica Sky Sports Football. El propio club paraguayo se encargó de encender la ilusión de sus hinchas al publicar en sus canales oficiales un sugestivo mensaje acompañado por el emoji de la bandera de Nueva Zelanda.
Aunque todavía no se revelaron las cifras oficiales ni la duración exacta del contrato, el traspaso marca un hito absoluto para el fútbol de Oceanía.
El "efecto Scarso" que le cambió la vida
La historia de Payne con el público hispanohablante nació hace apenas dos meses. El influencer argentino Valentín Scarsini, conocido popularmente en redes como "El Scarso", lanzó una particular consigna a su comunidad: propuso buscar y seguir masivamente al futbolista con menos seguidores de todos los convocados al Mundial 2026.
El elegido fue Payne, quien en ese momento jugaba en el Wellington Phoenix de su país y contaba con apenas 5.000 seguidores en Instagram. En cuestión de semanas, el público adoptó al neozelandés como un verdadero ídolo de culto, haciendo estallar su cuenta por encima de los 5 millones de seguidores.
A los 32 años, y tras haber tenido una etapa inicial como profesional en el Blackburn Rovers de Inglaterra, el defensor vive el momento de mayor exposición de su carrera.
Un debut mundialista complicado
Curiosamente, el anuncio de su llegada a Olimpia se concretó apenas horas después de lo que fue su esperado debut absoluto en una Copa del Mundo. Nueva Zelanda igualó 1-1 ante Irán en el estadio de Los Ángeles, en un encuentro donde Payne saltó a la cancha como titular luciendo la camiseta número 2 y sus ya características medias bajas.
Su estreno en el torneo no fue el ideal y se vio marcado por las imprecisiones lógicas de los nervios del debut. Durante el primer tiempo le costó asentarse en la banda derecha y sufrió bastante para contener las proyecciones del extremo iraní Aria Yousefi, cometiendo un error de control y fallando en un despeje de cabeza que casi termina en gol rival.
Sin embargo, en el complemento mostró una versión mucho más sólida en la marca, incluyendo una barrida providencial para cortar un avance peligroso del experimentado Mehdi Taremi. Su extenuante partido finalizó a los 77 minutos al ser reemplazado por Ben Old, dejando un saldo de 26 pases correctos sobre 32 intentados y 11 pérdidas de balón que reflejaron el enorme desgaste físico del juego.