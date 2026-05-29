La proximidad de la Copa del Mundo de 2026 generó un fenómeno de interacción digital que involucra a la selección de Nueva Zelanda. Tim Payne, mediocampista de 32 años perteneciente al Wellington Phoenix de la primera división de su país, registró un incremento en sus plataformas digitales tras convertirse en el centro de una iniciativa viral impulsada en redes sociales.
El futbolista menos conocido de la Copa del Mundo se volvió viral por una tendencia en redes
El mediocampista Tim Payne, convocado para disputar el torneo de naciones, multiplicó su audiencia digital tras una iniciativa orientada a popularizar al jugador con menor cantidad de interacciones previas.
Al momento de confeccionarse las nóminas definitivas para el campeonato que se desarrollará en Canadá, México y Estados Unidos, el futbolista contaba con una audiencia base estimada en 5.000 usuarios en su cuenta oficial de Instagram.
El origen de la iniciativa
La modificación en los registros estadísticos del deportista derivó de una propuesta diseñada por el creador de contenido argentino Valen Scarsini. El realizador audiovisual inició una campaña orientada a concentrar el apoyo de las comunidades hispanohablantes en el futbolista con menor nivel de conocimiento público entre las 48 delegaciones clasificadas.
Tras analizar las plantillas del Grupo G, la propuesta se enfocó en la figura del volante de los All Whites. Como consecuencia directa de la difusión del contenido, la cuenta de Payne alcanzó 1.5 millones de accesos en Instagram y superó las 500.000 suscripciones en TikTok en un período de 48 horas.
Con estos indicadores, el mediocampista superó los registros digitales del capitán del seleccionado, Chris Wood, y del primer ministro neozelandés, Christopher Luxon.
Rendimiento deportivo
En el plano estrictamente profesional, Payne consolidó su citación a la lista de 26 futbolistas convocados tras completar la fase de eliminatorias de la Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC) con un saldo de un gol anotado y cuatro asistencias otorgadas. Esta edición representa la tercera participación histórica de la selección de Nueva Zelanda en la máxima competencia del fútbol internacional.
Ante la repercusión de la campaña, centrada en usuarios de América del Sur, el jugador publicó una declaración en sus perfiles oficiales para manifestar su recepción del caso:
"Han sido unas 48 horas bastantes particulares. Estoy agradecido por representar a mi país en esta Copa del Mundo y aprecio la atención recibida desde diferentes regiones", expresó el deportista, quien inició su mensaje con palabras en idioma español antes de continuar con la declaración técnica en su lengua nativa.
El plantel neozelandés ultima los detalles de su preparación logística previos al debut en el certamen, mientras las estructuras de control de la federación local evalúan el impacto de la visibilidad externa en la rutina de la delegación.