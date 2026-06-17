Paseo del campeón del mundo

Ganó Argentina 3-0 y Messi jugó como lo que es: un dios

Hat trick de un jugador que desafía a la naturaleza humana: hizo tres goles, alcanzó a Klose como máximo goleador de los mundiales con casi 39 años y en su partido 200 con la selección. El equipo lo respaldó: jugó a lo grande. La lengua española debiera crear una palabra que lo defina. Yo no la tengo.