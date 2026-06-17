Mundial 2026

Debutan Inglaterra y Portugal, dos candidatos que inician su camino hacia el título

La selección inglesa enfrentará a Croacia en uno de los partidos más esperados de la jornada, mientras que Portugal, con Cristiano Ronaldo disputando su sexto Mundial, se medirá ante República Democrática del Congo. Ambos buscarán comenzar con una victoria en la fase de grupos.