La Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá este miércoles una de sus jornadas más atractivas con el estreno de dos seleccionados que aparecen entre los principales aspirantes al título. Inglaterra y Portugal harán su presentación en la fase de grupos con el objetivo de confirmar las expectativas que despiertan antes del inicio del torneo y sumar sus primeros tres puntos.
Debutan Inglaterra y Portugal, dos candidatos que inician su camino hacia el título
La selección inglesa enfrentará a Croacia en uno de los partidos más esperados de la jornada, mientras que Portugal, con Cristiano Ronaldo disputando su sexto Mundial, se medirá ante República Democrática del Congo. Ambos buscarán comenzar con una victoria en la fase de grupos.
Portugal abre la jornada
El primero en salir al campo será Portugal, que enfrentará a la República Democrática del Congo por la primera fecha del Grupo K. El conjunto dirigido por Roberto Martínez llega con una plantilla repleta de figuras y con la ilusión de pelear por un título que todavía falta en sus vitrinas.
Gran parte de las miradas estarán puestas en Cristiano Ronaldo. A los 41 años, el delantero disputará su sexta Copa del Mundo, una marca que lo ubica entre los futbolistas con mayor cantidad de participaciones en la historia del certamen. El capitán portugués continúa siendo una referencia dentro del equipo y afronta, según adelantó en la previa, el que probablemente sea el último Mundial de su carrera.
Aunque el protagonismo suele recaer sobre el máximo goleador histórico del seleccionado luso, Portugal también cuenta con una generación que combina juventud y experiencia. Futbolistas como Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Nuno Mendes, João Neves y Rafael Leão integran una base considerada entre las más talentosas que ha tenido el país en los últimos años.
El equipo llega además fortalecido tras conquistar recientemente la UEFA Nations League y buscará trasladar ese rendimiento al escenario mundialista. Enfrente estará una República Democrática del Congo que participa por primera vez en un Mundial y buscará dar el golpe ante uno de los favoritos del grupo.
Inglaterra quiere confirmar su condición de favorita
Más tarde será el turno de Inglaterra, que iniciará su participación frente a Croacia en un encuentro correspondiente al Grupo L. El seleccionado británico vuelve a presentarse como uno de los equipos con mayores aspiraciones luego de consolidar una generación de futbolistas que combina experiencia internacional y jóvenes de gran proyección.
Los ingleses llegan al Mundial después de varias campañas en las que estuvieron cerca de los grandes objetivos. Fueron semifinalistas en Rusia 2018, finalistas de la Eurocopa 2021 y nuevamente protagonistas en los torneos internacionales más recientes. Esa continuidad entre los equipos competitivos los ubica otra vez entre los candidatos al título.
El entrenador confía en una base integrada por jugadores que se destacan en la Premier League y en los principales clubes europeos. La expectativa es que el equipo logre trasladar ese potencial al Mundial, un torneo que Inglaterra conquistó una única vez, cuando fue anfitriona en 1966.
Croacia, sin embargo, representa un rival de cuidado. El conjunto balcánico mantiene buena parte de la estructura que le permitió consolidarse como una selección competitiva en la última década y buscará comenzar el certamen con un resultado positivo frente a uno de los favoritos del grupo.
La jornada del miércoles incluirá además otros encuentros correspondientes a la primera fecha de la fase de grupos. Ghana enfrentará a Panamá y Colombia hará su debut frente a Uzbekistán, completando un día con cuatro partidos y la participación de varias selecciones llamadas a ser protagonistas en la primera Copa del Mundo con 48 equipos.
Con los estrenos de Portugal e Inglaterra, el Mundial 2026 suma nuevos candidatos a la pelea por el título. Mientras los portugueses depositan gran parte de sus esperanzas en la experiencia de Cristiano Ronaldo y una generación de futbolistas de alto nivel, los ingleses intentarán dar el primer paso hacia un objetivo que persiguen desde hace seis décadas: volver a levantar la Copa del Mundo.