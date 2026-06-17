Lionel Messi tuvo una noche soñada en el estreno de Argentina en el Mundial 2026. El capitán marcó los tres goles del triunfo por 3 a 0 ante Argelia y escribió una nueva página en la historia de las Copas del Mundo.
Reviví el hat-trick de Messi en la goleada de Argentina sobre Argelia
El capitán argentino brilló en el debut mundialista con tres goles en Kansas. Alcanzó a Miroslav Klose como máximo artillero histórico de las Copas del Mundo.
A los 16 minutos del primer tiempo, Rodrigo De Paul filtró un pase preciso que rompió la defensa africana. Messi recibió, giró y sacó un remate al ángulo imposible para el arquero. Con ese tanto llegó a 14 goles en Mundiales e igualó las marcas de Kylian Mbappé y Gerd Müller.
Dos récords en una noche
Ya en el complemento, a los 15 minutos, el rosarino aprovechó un rebote tras un disparo de Alexis Mac Allister y definió con serenidad para establecer el 2 a 0. Así alcanzó los 15 goles mundialistas de Ronaldo Nazario y quedó a uno del récord de Miroslav Klose.
La obra maestra llegó a los 30 minutos del segundo tiempo. Messi sacó un remate inatajable desde afuera del área que venció a Luca Zidane y selló su primer hat-trick en una Copa del Mundo. Además, alcanzó los 16 tantos de Klose para compartir el primer puesto entre los máximos goleadores de la historia de los Mundiales.