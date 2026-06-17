Alcanzó a Miroslav Klose como máximo goleador en mundiales (16), es el primero en convertirle goles a once paises en copas del mundo (Serbia, Bosnia, Irán, Nigeria, Arabia Saudita, México, Australia, Países Bajos, Croacia, Francia y Argelia), ya había superado a Angel Labruna como el más longevo en convertir un gol para la selección, llegó a los 200 partidos con la celeste y blanca, suma partidos para despegarse de Matthaeus por aquel record de partidos jugados que ya superó cuando jugó la final de Qatar… Ni el propio Scaloni encuentra palabras apropiadas para definir a un jugador infinito. Porque Messi es eso: un jugador infinito.
Messi es un jugador infinito
Jugó el partido sumergido en un problema personal que nada tiene que ver con lo deportivo. Encontró contención en sus compañeros y agradeció con una actuación excepcional. Su imagen no para de agigantarse, aún a los casi 39 años. Insuperable.
Para Messi, hacer tres goles en un partido y convertirse en figura indiscutida, es algo natural. No le cuesta nada. Y ensombrece el valor de otras figuras, como por ejemplo Rodrigo De Paul, que jugó un partido bárbaro. Scaloni le pidió que no bajara su nivel de intensidad, que no desapareciera del partido. Y De Paul cumplió. Tanto cumplió, que en el segundo tiempo tuvo un ida y vuelta por derecha que se convirtió en un arma letal cuando el equipo se paró de contragolpe.
Si Messi jugó para 10, De Paul lo hizo para 8 puntos. Y después, Lisandro Martínez fue otro de los destacados en un rendimiento defensivo que por momentos sufrió algo de apuro, sobre todo por los laterales. Montiel está volviendo de una lesión y lo siente. Facundo Medina quedó muchas veces abierto y en posición de ser habilitado, pero no lo buscaron. Tuvo la voluntad de ir siempre, pero no fue lo suficientemente gravitante como se presumía porque hasta daba la impresión de que los compañeros no tenían suficientemente registrada esa posibilidad de sorprender con un jugador de neto corte defensivo y que no está acostumbrado a jugar en ese sector de la cancha.
El Cuti Romero también siente su vuelta luego de la lesión. El mediocampo, al margen de la figura de De Paul, mostró un aceptable trabajo de Enzo Fernández y MacAllister. Hay un funcionamiento aceitado, confianza para manejar la pelota y convertirse en los depositarios principales de ese ADN futbolero que identifica al equipo.
Thiago Almada tuvo movilidad pero le faltó claridad. Cuando entró Nicolás González, el equipo tuvo un cambio de esquema que posiblemente haya sido imperceptible para muchos. El 4-3-3 mutó por el 4-4-2. Nico González se ubicó por la izquierda y esto provocó que Enzo Fernández se cierre para acompañar a MacAllister, con De Paul bien abierto por derecha. Fue el momento en el que el equipo se paró para contragolpear, saliendo con más profundidad y claridad por el otro costado, aprovechando a un De Paul que capitalizó muchos espacios que quedaron vacíos.
A Lautaro Martínez le costó aprovechar la oportunidad que tuvo de ser el “9” titular en el arranque. Apenas un cabezazo y punto. Julián Alvarez le dio más movilidad y predisposición para ser el primer defensor del equipo, inclusive colaborando para robar muchas pelotas en el inicio de la jugada y producto de esa presión que el equipo desarrolla muy bien cuando lo tiene a él en la cancha.
Molina está algo mejor que Montiel (al menos eso fue lo que se vio), Otamendi entró con el partido definido y en una actitud testimonial del técnico para darle la chance de volver a ponerse el brazalete de capitán y un final de partido en el que el equipo se decidió a cuidar un resultado que ya, de por sí, era abultado y decisivo desde mucho antes del pitazo final.
Queda por mencionar a ese “monstruo competitivo” que tiene el equipo: su arquero. El Dibu Martínez se entrenó con dolor y con el dedo quebrado. Pero no quería quedarse afuera del debut. Atajó y no tuvo problemas. Mostró atención y concentración con un par de remates que buscaron el primer palo pero que lo encontró, a él, bien ubicado. El arco de la selección está muy bien cubierto.
Messi jugó el partido en una semana que él definió como difícil, producto de una cuestión “que nada tiene que ver con lo deportivo”. Agradeció la “contención” que recibió de parte de sus compañeros. Y no se le ocurrió mejor idea que hacerlo convirtiendo tres goles. Un monstruo al que el mundo admira y todo un país disfruta.