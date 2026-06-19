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Messi se entrenó con normalidad mientras su familia llevó tranquilidad sobre la salud de Jorge Messi

La jornada estuvo marcada por la preocupación en torno al estado de salud del padre del capitán albiceleste. En ese contexto, Lionel Messi participó de la práctica abierta en el Compass Minerals Center y volvió a mostrarse acompañado por su círculo más cercano dentro del plantel.

Lionel Messi participó con normalidad de la práctica abierta de la Selección Argentina. Foto: ReutersLionel Messi participó con normalidad de la práctica abierta de la Selección Argentina. Foto: Reuters
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La concentración de la Selección Argentina vivió una jornada atípica. Desde las primeras horas del jueves, las noticias vinculadas a la salud de Jorge Messi generaron una gran repercusión y obligaron a la familia del astro rosarino a salir públicamente a aclarar la situación.

Aunque se reconoció que el padre del futbolista atraviesa un cuadro de salud que requiere atención, el entorno del jugador buscó llevar tranquilidad y poner fin a las distintas especulaciones que circularon durante las últimas horas.

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Mientras tanto, Lionel Messi mantuvo su rutina habitual junto al resto del plantel que conduce Lionel Scaloni.

Una práctica con gran presencia de medios

La actividad programada en el Compass Minerals Center despertó un interés superior al habitual. Decenas de periodistas de distintos países siguieron las alternativas del entrenamiento abierto, con una cobertura mucho más amplia que en jornadas anteriores.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Argentina Training - Sporting KC Training Centre, Kansas City, Kansas, U.S. - June 18, 2026 Argentina's Lionel Messi during training IMAGN IMAGES via Reuters/Jay BiggerstaffEl entrenamiento en el Compass Minerals Center reunió a una gran cantidad de medios. Foto: Reuters

En ese escenario, Messi ingresó al campo de juego junto a sus compañeros y trabajó con total normalidad. Como ocurre frecuentemente, el rosarino compartió gran parte de la práctica con futbolistas de máxima confianza dentro del grupo, entre ellos Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso, Leandro Paredes, Cristian Romero y Lisandro Martínez.

La presencia del capitán despejó cualquier incertidumbre respecto de su preparación y volvió a reflejar la fortaleza del grupo campeón del mundo.

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El respaldo de la Scaloneta

Más allá de las cuestiones deportivas, el seleccionado argentino volvió a exhibir el clima de unidad que caracteriza al ciclo de Scaloni. Messi encontró contención tanto en su entorno familiar como en sus compañeros, quienes forman parte de un núcleo consolidado a lo largo de los últimos años.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Argentina Training - Sporting KC Training Centre, Kansas City, Kansas, U.S. - June 18, 2026 Argentina's Lionel Messi during training IMAGN IMAGES via Reuters/Jay BiggerstaffRodrigo De Paul, Leandro Paredes y Cristian Romero integran el círculo más cercano del capitán. Foto: Reuters

Con los próximos compromisos en el horizonte, el capitán continúa enfocado en la actividad futbolística, mientras recibe el apoyo de quienes lo acompañan dentro y fuera de la cancha.

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