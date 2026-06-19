Selección Argentina

Messi se entrenó con normalidad mientras su familia llevó tranquilidad sobre la salud de Jorge Messi

La jornada estuvo marcada por la preocupación en torno al estado de salud del padre del capitán albiceleste. En ese contexto, Lionel Messi participó de la práctica abierta en el Compass Minerals Center y volvió a mostrarse acompañado por su círculo más cercano dentro del plantel.