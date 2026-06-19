La concentración de la Selección Argentina vivió una jornada atípica. Desde las primeras horas del jueves, las noticias vinculadas a la salud de Jorge Messi generaron una gran repercusión y obligaron a la familia del astro rosarino a salir públicamente a aclarar la situación.
Messi se entrenó con normalidad mientras su familia llevó tranquilidad sobre la salud de Jorge Messi
La jornada estuvo marcada por la preocupación en torno al estado de salud del padre del capitán albiceleste. En ese contexto, Lionel Messi participó de la práctica abierta en el Compass Minerals Center y volvió a mostrarse acompañado por su círculo más cercano dentro del plantel.
Aunque se reconoció que el padre del futbolista atraviesa un cuadro de salud que requiere atención, el entorno del jugador buscó llevar tranquilidad y poner fin a las distintas especulaciones que circularon durante las últimas horas.
Mientras tanto, Lionel Messi mantuvo su rutina habitual junto al resto del plantel que conduce Lionel Scaloni.
Una práctica con gran presencia de medios
La actividad programada en el Compass Minerals Center despertó un interés superior al habitual. Decenas de periodistas de distintos países siguieron las alternativas del entrenamiento abierto, con una cobertura mucho más amplia que en jornadas anteriores.
En ese escenario, Messi ingresó al campo de juego junto a sus compañeros y trabajó con total normalidad. Como ocurre frecuentemente, el rosarino compartió gran parte de la práctica con futbolistas de máxima confianza dentro del grupo, entre ellos Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso, Leandro Paredes, Cristian Romero y Lisandro Martínez.
La presencia del capitán despejó cualquier incertidumbre respecto de su preparación y volvió a reflejar la fortaleza del grupo campeón del mundo.
El respaldo de la Scaloneta
Más allá de las cuestiones deportivas, el seleccionado argentino volvió a exhibir el clima de unidad que caracteriza al ciclo de Scaloni. Messi encontró contención tanto en su entorno familiar como en sus compañeros, quienes forman parte de un núcleo consolidado a lo largo de los últimos años.
Con los próximos compromisos en el horizonte, el capitán continúa enfocado en la actividad futbolística, mientras recibe el apoyo de quienes lo acompañan dentro y fuera de la cancha.