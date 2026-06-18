La ciudad neuquina de Cutral Co inauguró una monumental estatua dedicada a Lionel Messi que, con 26 metros de altura, fue presentada como la más grande del mundo en homenaje al capitán de la Selección argentina.
Inauguraron una estatua de Messi de 26 metros en Neuquén y aseguran que es la más alta del mundo
La escultura fue presentada en Cutral Co y homenajea al capitán de la Selección argentina levantando la Copa del Mundo. Buscan convertirla en un nuevo atractivo turístico de la región.
La obra quedó emplazada sobre la Ruta Nacional 22, en uno de los principales accesos a la ciudad. Desde el municipio destacaron que la iniciativa busca potenciar el turismo y consolidar a la localidad como un punto de interés para visitantes de todo el país.
Un homenaje al campeón del mundo
La escultura representa a Messi con la camiseta albiceleste y la Copa del Mundo en sus manos, recreando una de las imágenes más icónicas tras la consagración de Argentina en Qatar 2022.
Entre los detalles sobresalen las tres estrellas doradas sobre el pecho de la camiseta, en referencia a los títulos mundiales obtenidos por la Selección argentina. La estructura puede observarse desde varios kilómetros de distancia.
Un año de trabajo
La obra fue realizada por el artista neuquino Aldo Beroisa junto a un equipo integrado por vecinos y trabajadores de Cutral Co. Los trabajos demandaron alrededor de un año y se extendieron hasta las horas previas a la inauguración.
Durante el acto, Beroisa destacó el esfuerzo colectivo detrás del proyecto y remarcó que la escultura fue construida íntegramente con mano de obra local.
Apuesta turística para la región
La inauguración contó con la presencia de autoridades provinciales y municipales. El intendente Ramón Rioseco sostuvo que el monumento busca atraer visitantes y sumar un nuevo símbolo para la ciudad.
La ceremonia incluyó la proyección de imágenes de la carrera de Messi y de la campaña argentina en Qatar 2022. El cierre estuvo acompañado por una celebración con papeles celestes y blancos frente a la nueva escultura.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.