El universo de los medios digitales y el streaming se vio sacudido este jueves por un escándalo de proporciones institucionales. Nicolás Occhiato, fundador y principal autoridad de la plataforma Luzu TV, tomó la drástica determinación de desvincular de manera masiva a todo el equipo de producción del ciclo "El Show del Verano", luego de que en dicha emisión se pusiera al aire una noticia falsa de extrema gravedad: la supuesta muerte de Jorge Messi, padre del capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi. En sintonía con la gravedad del hecho, la conductora del espacio, Florencia Peña, presentó formalmente su renuncia.
Cuál es la decisión que tomó Nico Occhiato con Flor Peña tras la fake news sobre el padre de Messi
Una falsa información difundida al aire sobre la salud del padre del astro mundial desató un escándalo que culminó con la renuncia de la actriz y el despido masivo de los responsables de contenidos del programa.
La repercusión en el entorno digital no tardó en escalar hacia una ola de repudio generalizado, obligando a las autoridades de la señal a tomar medidas correctivas inmediatas ante lo que catalogaron como una falta "inadmisible" a los protocolos básicos de verificación de la información.
El detonante del conflicto y la reacción empresaria
El episodio que desencadenó la crisis ocurrió en vivo, cuando Florencia Peña comunicó de forma errónea el fallecimiento del progenitor del futbolista. La viralización de la falsedad provocó escenas de profunda consternación, lágrimas de la propia conductora en emisiones posteriores bajo el argumento de "no estar acostumbrada" a estas situaciones, e incluso un pedido de disculpas privado enviado directamente a la madre de Lionel Messi, Celia Cuccittini.
Frente a la crisis de credibilidad institucional, Nicolás Occhiato apeló a un duro comunicado oficial para esclarecer la postura de la empresa y delimitar responsabilidades directas:
"Desde Luzu TV lamentamos profundamente lo ocurrido al aire en el programa El Show del Verano. Para nuestro canal es inadmisible la difusión de información sensible sin la debida verificación previa", reza el escrito difundido en los canales institucionales.
Despidos masivos y un paso al costado
La resolución de la gerencia del medio digital fue tajante y no admitió grises respecto del tratamiento ético de la información, resolviendo cortar los lazos contractuales con la totalidad de los realizadores detrás del micrófono.
"Por ese motivo, las autoridades de Luzu TV han tomado la decisión de desvincular a todos los responsables involucrados y Florencia Peña tomará la decisión de dar un paso al costado", precisó el comunicado oficial emitido durante la tarde de este jueves.
El hecho reaviva el debate en los medios de comunicación contemporáneos sobre la delgada línea entre la inmediatez que demandan los nuevos formatos de entretenimiento y la responsabilidad cívica y profesional de chequear las fuentes antes de emitir datos sensibles que afecten a terceros.
Qué dijo Flor Peña
Por medio de su cuenta de X (antes Twitter) comenzó su descargo pidiendo perdón a la familia Messi tras el “momento espantoso”. En ese sentido, aclaró: "Estoy muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor. Tengo que aclarar que esta falsa información me fue brindada en medio del vivo como chequeada por cucaracha por la producción del programa y yo confié".
“Aún así me hago cargo de que soy parte del error y es por eso que decidí dar un paso al costado y concluir mi participación en Luzu. Vuelvo a pedir perdón de corazón, me equivoqué“, cerró el posteo.