La polémica desatada por la falsa noticia sobre la supuesta muerte de Jorge Messi, padre del astro mundial Lionel Messi, continúa sumando capítulos de extrema tensión. Luego de las disculpas públicas de Florencia Peña y de las drásticas medidas institucionales adoptadas por Nicolás Occhiato en Luzu TV, todas las miradas se posaron en el entorno íntimo del futbolista.
Escándalo por la fake news sobre Jorge Messi: el drástico e inesperado gesto de Antonela Roccuzzo en redes sociales
La esposa del capitán de la Selección Argentina reaccionó con contundencia en las plataformas digitales tras la falsa información difundida en el programa de Florencia Peña, desatando una ola de repercusiones que no para de crecer.
En las últimas horas, un determinante gesto de Antonela Roccuzzo en sus redes sociales encendió las alarmas de sus seguidores y se volvió viral de manera inmediata, exponiendo el profundo malestar de la familia.
El detonante del conflicto en el streaming
La crisis institucional y mediática estalló cuando, en plena emisión en vivo del ciclo "El Show del Verano" por la plataforma Luzu TV, se dio por cierta e irreversible la noticia del fallecimiento del padre de Lionel Messi. Al tratarse de una fake news (noticia falsa) de semejante gravedad, el impacto en la opinión pública fue instantáneo.
A pesar de que Florencia Peña intentó enmendar el error pidiendo disculpas públicas por haber replicado la información sin la debida verificación, el daño ya estaba hecho. La situación escaló a tal punto que la actriz presentó su renuncia indeclinable, mientras que el productor general del canal de streaming, Nicolás Occhiato, determinó el despido masivo de todo el equipo de contenidos responsable de la fatídica transmisión.
La reacción de Antonela que encendió las redes
Lejos de optar por comunicados formales o declaraciones a la prensa, Antonela Roccuzzo prefirió expresarse a través de la vía digital, donde suele interactuar con millones de personas. La empresaria rosarina tomó una drástica decisión en sus perfiles oficiales que llamó la atención de las comunidades de fans: un contundente movimiento de moderación y distanciamiento respecto a las cuentas e interacciones vinculadas al escándalo.
Usuarios de las redes sociales captaron los sutiles e implacables cambios en la actividad de la cuenta de Roccuzzo, interpretados unánimemente como un límite absoluto y un escudo de protección para la privacidad de su familia en medio de un momento de lógica indignación.
El repudio generalizado y el impacto institucional
El entorno del capitán argentino siempre se caracterizó por cultivar un perfil bajo ante los rumores mediáticos. Sin embargo, la difusión sin filtros de una muerte inexistente cruzó una frontera ética que generó el repudio inmediato de la audiencia.
Mientras el mundo del espectáculo analiza las consecuencias de la salida de Peña de la señal de streaming, el firme gesto de Antonela en las plataformas deja en claro que la familia Messi no dejará pasar por alto la ligereza con la que se manejó la salud y la vida de uno de sus miembros más cercanos.