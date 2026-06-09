"Lo de los dientes se llama..."

"¡No pegaste una!": el tajante cruce de Antonela Roccuzzo a una médica que habló de supuestos retoques estéticos de Messi

La esposa del capitán de la Selección argentina abandonó su habitual perfil bajo en redes sociales para desmentir, de manera directa e irónica, a una especialista en armonización facial que aseguraba que el astro rosarino se había realizado múltiples cirugías estéticas en el rostro.