El universo digital se vio sacudido este martes por una inesperada intervención de Antonela Roccuzzo. La empresaria rosarina, reconocida mundialmente por mantener una postura reservada ante los rumores mediáticos, decidió ponerle un freno definitivo a las especulaciones sobre la apariencia física de su esposo, Lionel Messi.
"¡No pegaste una!": el tajante cruce de Antonela Roccuzzo a una médica que habló de supuestos retoques estéticos de Messi
La esposa del capitán de la Selección argentina abandonó su habitual perfil bajo en redes sociales para desmentir, de manera directa e irónica, a una especialista en armonización facial que aseguraba que el astro rosarino se había realizado múltiples cirugías estéticas en el rostro.
La controversia comenzó a raíz de un video publicado por Celeste Nardanone, una profesional que se presenta en sus perfiles digitales como médica especialista en armonización facial. Con el objetivo de analizar los rasgos del diez de la Selección argentina, la creadora de contenido subió un clip comparando imágenes de distintas etapas de la vida del futbolista bajo una premisa llamativa: "¿Creíste que los jugadores de la Selección no se hacían retoques faciales? ¿O que la armonización facial era solo para mujeres? Acá te muestro qué se hizo Lionel Messi en la cara".
Las supuestas intervenciones bajo la lupa
Durante el desarrollo del material audiovisual, Nardanone enumeró de forma minuciosa los procedimientos estéticos a los que supuestamente se habría sometido el capitán albiceleste para modificar sus facciones. Entre las afirmaciones de la especialista, se destacó una presunta rinoplastia. "Chicos, no me van a decir que esta nariz es igual a esta. Acá hay una rinoplastia de una", sentenció con seguridad mientras exhibía fotografías comparativas.
A la lista de supuestas modificaciones, la profesional sumó aplicaciones ocasionales de toxina botulínica (bótox), relleno de pómulos, corrección de orejas, una blefaroplastia para abrir la mirada, carillas dentales y un marcado relleno de mentón mediante la utilización de ácido hialurónico, señalando este último punto como el cambio presuntamente más notorio en la fisonomía del astro.
La contundente respuesta de Antonela
Con el correr de las horas, el video comenzó a viralizarse de forma masiva, acumulando miles de reproducciones y comentarios de los usuarios. Sin embargo, el protagonismo absoluto de la jornada se lo llevó la propia Antonela Roccuzzo al aparecer de manera imprevista en la sección de comentarios del posteo.
Lejos de dejar pasar la situación, la rosarina apeló a la ironía y desmanteló por completo la hipótesis de la especialista con una réplica contundente: "¡No pegaste una!", escribió inicialmente, acompañando sus palabras con emojis de risa. Para terminar con cualquier tipo de duda respecto a los mitos urbanos sobre la estética del futbolista, añadió una aclaración categórica sobre el único tratamiento real: "Jamás se hizo una cirugía. Jajaja y lo de los dientes se llama invisalign", haciendo referencia al conocido sistema de ortodoncia invisible.
La tajante defensa no tardó en replicarse en diversas plataformas de internet, despertando una oleada de reacciones entre los fanáticos de la pareja, quienes celebraron la frescura y la firmeza con la que Roccuzzo protegió la autenticidad del capitán argentino.