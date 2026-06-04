Rumores de internas en la Selección

Ailén Cova rompió el silencio sobre su relación con Antonela Roccuzzo y las "mujeres de la Scaloneta"

La pareja de Alexis Mac Allister y madre de su hija enfrentó las versiones sobre el supuesto aislamiento digital que sufre por parte de las referentes del plantel argentino. Tras el reciente e inclusivo evento de Carolina Calvagni, la joven aclaró los verdaderos motivos de la distancia en redes.