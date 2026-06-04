La interna en el universo virtual de las parejas de los futbolistas de la Selección Argentina volvió a instalarse en la agenda mediática. Las especulaciones escalaron luego del lanzamiento de la marca de ropa deportiva de Carolina Calvagni (esposa de Nicolás Tagliafico), un evento que reunió a Camila Mayan —ex pareja de Alexis Mac Allister— y a Valentina Cervantes, marcando una clara cercanía del grupo con la influencer de moda. Ante este panorama, las miradas apuntaron de inmediato hacia Ailén Cova y la aparente frialdad digital que recibe de las principales figuras de la "Scaloneta".
Ailén Cova rompió el silencio sobre su relación con Antonela Roccuzzo y las "mujeres de la Scaloneta"
La pareja de Alexis Mac Allister y madre de su hija enfrentó las versiones sobre el supuesto aislamiento digital que sufre por parte de las referentes del plantel argentino. Tras el reciente e inclusivo evento de Carolina Calvagni, la joven aclaró los verdaderos motivos de la distancia en redes.
Los registros en las plataformas sociales confirman que nombres con un peso propio indiscutido, como Antonela Roccuzzo o la artista Tini Stoessel (vinculada a Rodrigo de Paul), no siguen a Cova en sus cuentas oficiales. De hecho, dentro del núcleo de las denominadas "mujeres de la Selección", el apoyo en Instagram para la actual pareja del volante del Liverpool es sumamente acotado: solo Agustina Gandolfo (esposa de Lautaro Martínez), Muriel López (pareja de Lisandro Martínez) y la mencionada Valentina Cervantes (pareja de Enzo Fernández) forman parte de sus seguidores, con la particularidad de que las tres conservan también su "follow" a Camila Mayan.
La explicación de Ailén Cova y su perfil bajo
Frente a la circulación de estas versiones, la mamá de Alaia Mac Allister decidió romper el hermetismo habitual y dar su versión sobre los hechos en diálogo directo con la panelista Pochi de la cuenta de espectáculos Gossipeame, declaraciones que tuvieron amplia repercusión en el ciclo Puro Show.
“No pasó nada con las chicas. Lo que sí pasa es que yo no hago pública mi vida privada, ja, ja”, aclaró de entrada Cova para desactivar cualquier sospecha de conflicto o animosidad interna.
De esta manera, la joven atribuyó la falta de interacción digital a una elección personal de preservar la intimidad familiar y mantenerse al margen de la exposición masiva, marcando un fuerte contraste con el perfil de influencer de su antecesora.
Inclusión desde el primer momento
A pesar de las distancias lógicas que imponen las dinámicas de las redes sociales, Ailén Cova fue categórica al evaluar el trato humano que recibió por parte del grupo desde que formalizó su vínculo con el pampeano a principios de 2023.
“Desde el día uno me súper incluyeron”, afirmó de manera contundente, desmintiendo de raíz la existencia de un "bloqueo" afectivo o un vacío dentro del plantel. Asimismo, la actual pareja del mediocampista reveló que los lazos afectivos superaron los límites estrictos de las concentraciones deportivas: “Incluso me junté con varias fuera del ambiente del fútbol”, concluyó, buscando poner un punto final a las conjeturas de rivalidad.