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“Mi compañera de ruta”

Rodrigo De Paul mostró el anillo de compromiso de Tini Stoessel y las redes explotaron

El futbolista publicó una serie de fotos en Instagram y una foto en particular se llevó toda la atención. La cantante reaccionó con un mensaje de amor y los fanáticos no tardaron en relacionarlo con el compromiso.

El detalle romántico de Rodrigo De Paul que reavivó la expectativa por su casamiento con Tini.El detalle romántico de Rodrigo De Paul que reavivó la expectativa por su casamiento con Tini.
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Rodrigo De Paul volvió a alimentar la expectativa por su casamiento con Tini Stoessel después de compartir en redes una foto que no pasó desapercibida para sus seguidores.

El futbolista publicó en Instagram una serie de imágenes de su vida cotidiana, entre entrenamientos, momentos junto a Lionel Messi y escenas familiares con sus hijos completando el álbum de figuritas del Mundial 2026.

Sin embargo, una de las fotos se llevó toda la atención. En la imagen aparece un primer plano de la mano izquierda de Tini, donde se ve un anillo de brillantes en el dedo anular.

La publicación despertó rápidamente los comentarios de los fanáticos, que interpretaron que se trataba del anillo de compromiso que De Paul le habría dado a la cantante. “Ese anillo”, “Tini’s ring” y “la T y R para siempre” fueron algunas de las reacciones que se repitieron en redes.

Rodrigo De Paul compartió una foto de Tini Stoessel luciendo un anillo de brillantes.Rodrigo De Paul compartió una foto de Tini Stoessel luciendo un anillo de brillantes.

Tini también respondió al posteo con una frase cargada de cariño: “Te amo con mi vida entera”, escribió la artista, aumentando todavía más la emoción de sus seguidores.

Además, De Paul compartió la misma foto en sus historias de Instagram y le dedicó un mensaje especial: “Mi compañera de ruta, el ángel que vino a salvarme. Sos el mejor equipo. Te amo”, escribió junto a un corazón rojo.

Rodrigo De Paul compartió una foto de Tini Stoessel luciendo un anillo de brillantes.Rodrigo De Paul compartió una foto de Tini Stoessel luciendo un anillo de brillantes.
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