Ricky Martin relanzó “Vuelve”, con Tini y Los Ángeles Azules

El clásico “Vuelve” regresa con una nueva identidad sonora de la mano de Ricky Martin, Tini y Los Ángeles Azules, quienes apuestan por una reinterpretación que combina nostalgia y ritmo bailable.
La emblemática canción escrita por Franco de Vita, que marcó una etapa clave del pop latino en los años 90, reaparece con un giro inesperado.
El clásico “Vuelve” regresa con una nueva identidad sonora de la mano de Ricky Martin, Tini y Los Ángeles Azules, quienes apuestan por una reinterpretación que combina nostalgia y ritmo bailable.
La emblemática canción escrita por Franco de Vita, que marcó una etapa clave del pop latino en los años 90, reaparece con un giro inesperado: deja atrás su tono de balada para sumergirse en una versión atravesada por la cumbia, con una impronta más festiva y cercana.
Aunque durante meses circularon rumores sobre esta colaboración, fue la propia agrupación mexicana la que confirmó el lanzamiento al compartir un anticipo del videoclip en redes sociales. En ese breve adelanto se puede ver una puesta en escena colorida, con luces, baile y una atmósfera celebratoria que refleja el sello característico del grupo.
La nueva versión de “Vuelve” propone un encuentro entre distintas tradiciones musicales. Por un lado, recupera la esencia del hit que consolidó la carrera internacional de Ricky Martin; por otro, incorpora el inconfundible sonido de la cumbia mexicana que distingue a Los Ángeles Azules, con sus arreglos de vientos y percusión.
En este contexto, Tini aporta su impronta pop actual, sumando frescura y acercando la canción a nuevas audiencias. El resultado es una fusión que logra equilibrar lo clásico con lo contemporáneo, algo que también se ve reflejado en el videoclip, donde predominan la coreografía, los colores vibrantes y una estética moderna.
Más allá del cambio musical, la esencia de “Vuelve” se mantiene. La letra, que gira en torno a la ausencia y al dolor de una despedida, conserva su carga emocional original.
Sin embargo, el nuevo enfoque transforma esa melancolía en una experiencia distinta: el ritmo de cumbia le aporta ligereza y la convierte en una canción que no solo invita a recordar, sino también a bailar.