Ricky Martin relanza un clásico de los 90 con Tini Stoessel y Los Ángeles Azules

Ricky Martin eligió uno de los temas más recordados de su carrera para iniciar una nueva etapa. “Vuelve”, la balada que marcó a fines de los 90 una parte central de su repertorio, volverá a salir en una versión completamente renovada, esta vez junto a Tini Stoessel y Los Ángeles Azules.
La nueva lectura del tema abandona el tono intimista de la grabación original y se vuelca a una sonoridad más bailable. La cumbia mexicana aparece como eje de esta regrabación, con el aporte del grupo de Iztapalapa y la participación de la cantante argentina, en una combinación que busca cruzar generaciones y públicos.
El anuncio llegó después de varios meses de rumores sobre una posible colaboración entre los artistas. En las últimas horas, Los Ángeles Azules compartieron un adelanto del videoclip en redes sociales, donde se ve a los tres protagonistas en una puesta visual cargada de color, tragos, vestuario llamativo y clima de celebración.
Ese avance, de poco más de 30 segundos, no revela demasiado de la canción completa, pero sí deja clara la dirección estética del proyecto. La nueva “Vuelve” se presenta como una pieza más luminosa y festiva, con percusión, metales y arreglos que la alejan del pulso pausado con el que fue conocida originalmente.
Aunque cambia el ritmo, la letra conserva la esencia del clásico. La historia sigue girando en torno al vacío que deja una ruptura amorosa y a la necesidad de recuperar a quien se fue, pero ahora esa melancolía se apoya sobre una estructura más orientada al baile que a la contemplación.
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El lanzamiento fue fijado para el 26 de marzo y aparece como parte de un movimiento más amplio en la carrera de Ricky Martin. El artista trabaja en la regrabación de varios de sus grandes éxitos, adaptándolos a nuevos estilos y en colaboración con figuras de distintas generaciones.
En ese marco, la elección de Tini y Los Ángeles Azules no parece casual. Por un lado, suma a una de las voces pop más reconocidas del mercado latino actual; por el otro, incorpora a una banda que convirtió a la cumbia en un lenguaje de alcance regional e internacional.
Así, “Vuelve” reaparece no solo como un gesto de nostalgia, sino como una apuesta de actualización. Ricky Martin toma una de sus canciones más emblemáticas, la mueve de registro y la pone a circular otra vez con nuevos socios, nueva energía y un formato pensado para volver a instalarla en la conversación musical de 2026.