Celebró sus 32 años

Goles, lujo y afectos: el íntimo festejo de Rodrigo De Paul en un yate de Miami junto a Tini Stoessel

El volante de la Selección Argentina festejó con una reunión privada en una lujosa embarcación. Tras brillar y convertir en el Inter Miami, combinó la intimidad de los afectos con las miradas puestas en los próximos desafíos deportivos.