El mediocampista de la Selección Argentina, Rodrigo De Paul, celebró este domingo 24 de mayo su cumpleaños número 32 en un marco que unió el festejo deportivo con la intimidad afectiva. Luego de ser una de las figuras del Inter Miami y convertir un gol clave en la victoria de su equipo ante el Philadelphia Union, el futbolista festejó a lo grande a bordo de un yate privado en las costas de Miami.
Goles, lujo y afectos: el íntimo festejo de Rodrigo De Paul en un yate de Miami junto a Tini Stoessel
El volante de la Selección Argentina festejó con una reunión privada en una lujosa embarcación. Tras brillar y convertir en el Inter Miami, combinó la intimidad de los afectos con las miradas puestas en los próximos desafíos deportivos.
La celebración, caracterizada por un equilibrio entre el lujo discreto y la diversión, contó con la presencia de su novia, la cantante Tini Stoessel, y un exclusivo grupo de amigas del ambiente artístico.
Un festejo sobre el agua
Tras concluir intensas semanas de distancia debido a sus respectivos compromisos laborales —Tini finalizó recientemente su gira argentina con Futttura—, la pareja aprovechó el reencuentro en suelo estadounidense para festejar en una velada íntima. Los detalles de la celebración trascendieron a través de las redes sociales, puntualmente en las publicaciones compartidas por la influencer venezolana Lele Pons, las cuales fueron replicadas luego por la propia cantante.
A bordo de la embarcación se pudo ver un ambiente distendido y relajado donde la música y el reggaetón marcaron el ritmo de la noche. Entre las invitadas se destacó también la presencia de la actriz argentina Stefi Roitman. Las postales difundidas mostraron al futbolista sonriente y cómplice con el grupo, que aprovechó la oportunidad para disfrutar de unos tragos y hacer una pausa en sus agendas profesionales.
Con la mirada en el Mundial
A pesar de la opulencia del entorno costero de Miami, allegados al jugador señalaron que De Paul prefiere mantener un perfil alejado de las estridencias y los escándalos mediáticos en el plano personal, especialmente en la antesala de lo que será su segunda cita mundialista con el conjunto nacional.
Este enfoque se vio reflejado en la torta de cumpleaños elegida para soplar las velitas: un diseño sencillo de dos pisos cubierto con masa fondant y decorado con motivos estrictamente futbolísticos. El pastel incluyó ilustraciones de pelotas, papelitos picados y una imagen caricaturizada del propio mediocampista portando un bonete de festejo mientras besa la Copa del Mundo, acompañada por frases alusivas al universo del balón como "90 minutos".
Balance y distensión antes de la alta competencia
De esta manera, el volante cerró una jornada ideal que comenzó en el campo de juego y culminó rodeado de sus afectos más cercanos.
El evento representó un breve respiro para el futbolista, quien inicia ahora una etapa del año marcada por la alta exigencia física y deportiva en la Major League Soccer y los compromisos internacionales que demandará el calendario de la Selección.
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