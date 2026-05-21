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Cami Homs recordó una pasión que tenía cuando vivía junto a De Paul en Italia

La modelo compartió en redes un viejo perfil dedicado a recetas y mostró un costado íntimo de su etapa en Europa, además de un tierno recuerdo familiar.

La inesperada actividad de Cami Homs durante su vida en Italia con De Paul.La inesperada actividad de Cami Homs durante su vida en Italia con De Paul.
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Camila Homs sorprendió a sus seguidores al compartir un recuerdo de la etapa en la que vivía en Europa junto a Rodrigo De Paul. A través de sus redes sociales, la modelo mostró una actividad que disfrutaba especialmente durante aquellos años: cocinar.

La influencer publicó en sus historias de Instagram una captura de un antiguo perfil dedicado exclusivamente a recetas, donde compartía preparaciones caseras mientras residía en Italia.

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Instagram de cocina

En el posteo, Homs reveló que ese espacio virtual ocupaba un lugar especial para ella. “¿Me creen que este era mi Instagram de cocina cuando vivía en Italia? Era mi bebé. Ahora voy a hacer una receta que tenía ahí y se las comparto”, escribió junto a la imagen.

Rodrigo de Paul y Camila Homs estuvieron juntos durante 10 años.Rodrigo de Paul y Camila Homs estuvieron juntos durante 10 años.

La publicación dejó ver un costado más íntimo de la modelo, alejado de las producciones de moda y las apariciones públicas que hoy forman parte de su rutina.

El detalle familiar

Entre las imágenes del antiguo perfil, Camila encontró una foto que le generó emoción. Se trataba de una publicación en la que aparecía la mano de su hija Francesca cuando era pequeña.

“Esta manita era Fran”, comentó la influencer al recordar ese momento familiar vivido durante su estadía en Europa junto al futbolista.

La modelo mostró cómo fueron sus años en Europa con el papá de sus hijos.La modelo mostró cómo fueron sus años en Europa con el papá de sus hijos.

La historia de Homs y De Paul

La relación entre Camila Homs y Rodrigo De Paul comenzó cuando ambos eran adolescentes. En aquel entonces, el jugador formaba parte de las divisiones inferiores de Racing y, tiempo después, ella decidió acompañarlo en su carrera internacional.

La pareja se instaló primero en España y más adelante se mudó a Italia, donde permanecieron varios años y formaron una familia. Durante esa etapa compartieron gran parte de su vida cotidiana y sumaron recuerdos junto a sus hijos.

Antes de dejar Italia para regresar a España, Camila había dedicado un emotivo mensaje de despedida a la ciudad de Udine, donde destacó las experiencias vividas y el crecimiento de su familia.

El final de la relación

La crisis entre ambos comenzó a tomar fuerza en medio de versiones que involucraban al futbolista en rumores sentimentales. Tiempo después, Rodrigo De Paul fue vinculado sentimentalmente con Tini Stoessel, mientras Camila dejó de mostrarse junto a él en redes sociales.

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