Lo que para muchos es una etapa cerrada, para el ojo público sigue siendo una fuente inagotable de contenido. Camila Mayan, hoy consolidada como una de las figuras centrales de Patria y Familia (Luzu TV), volvió a poner el nombre de su ex pareja, el volante de la Selección Argentina Alexis Mac Allister, en el centro de la polémica.
El nuevo descargo de Cami Mayan contra Alexis Mac Allister que encendió las redes
La influencer volvió a ser tendencia tras revelar detalles de su convivencia en Inglaterra con el futbolista. Entre anécdotas de desinterés y chats paralelos, el debate sobre el 'duelo mediático' divide aguas en el mundo digital.
A través de relatos que mezclan la cotidianeidad de su vida en Europa con desplantes que rozan la falta de empatía, la joven generó una marea de reacciones que oscilan entre el apoyo incondicional y la crítica feroz.
El fútbol como única prioridad
Durante la última emisión del programa de streaming, Mayan recordó cómo era la dinámica de pareja mientras residían en Inglaterra. Según su testimonio, el tiempo compartido estaba estrictamente ligado a los intereses del jugador. La influencer aseguró que pasaba gran parte de sus días viendo partidos de fútbol por decisión de él.
Sin embargo, el punto de quiebre en el relato llegó cuando sus compañeros le consultaron si la reciprocidad existía a la hora de elegir una serie o película de su agrado. La respuesta de Mayan fue un 'Nooo' rotundo, cargado de énfasis. El momento subió de tono cuando Anita Espósito, compañera de mesa, disparó una frase que se volvió viral: '¡Ni siquiera la veía a ella!'.
Desplantes bajo la lupa: el chat de la discordia
Más allá de la falta de interés en los hobbies compartidos, Mayan profundizó en heridas más profundas del pasado. En una de sus intervenciones más crudas, relató un episodio ocurrido tras un festejo de cumpleaños. Según la influencer, luego de mantener relaciones sexuales, notó una actitud sospechosa en el futbolista a altas horas de la madrugada.
Alrededor de las 4 de la mañana, mientras estaban aún en la cama, Mac Allister habría comenzado a chatear intensamente. Al ser consultado por Camila, la reacción fue defensiva: ocultó la pantalla del dispositivo y cuestionó el derecho de ella a preguntar. '¿Qué? ¿No puedo hablar?', fue la frase que, según Mayan, cerró una discusión que hoy adquiere un significado diferente, teniendo en cuenta que el jugador formalizó poco después su relación con Ailén Cova, quien fuera amiga de la infancia de ambos.
La reacción de los usuarios: ¿resentimiento o sanación?
Como era de esperarse, el eco de estas declaraciones en la plataforma X (anteriormente Twitter) no tardó en llegar, aunque esta vez con un tono mayoritariamente crítico hacia la joven. Muchos usuarios le recriminan la recurrencia del tema, argumentando que la separación ocurrió hace ya un tiempo considerable y que el jugador ya ha rearmado su vida familiar.
'Por favor, qué pesada esta mina con el jugador. Parece que no tiene otro tema del que hablar', o 'Está resentida. Es un fastidio verla y escucharla', fueron algunos de los comentarios que reflejan el cansancio de una parte de la audiencia frente a lo que consideran una estrategia para mantenerse vigente en los medios.
Un duelo a cielo abierto
La historia de Mayan y Mac Allister parece ser el ejemplo perfecto de cómo las rupturas modernas se procesan en la esfera pública. Lo que en otro tiempo hubiera quedado en la intimidad de un consultorio o una charla de café, hoy se convierte en fragmentos de video consumidos por miles.
Más allá de las críticas por su "insistencia", la joven santafesina parece haber encontrado en el micrófono de Luzu TV un espacio de catarsis donde, a cuentagotas, reconstruye su versión de una historia que terminó de la manera más inesperada. Mientras tanto, el mundo del deporte y el espectáculo observa cómo la línea entre lo privado y lo mediático se vuelve, cada día, más delgada.