Este 16 de abril, Camila Mayan sopló 27 velitas en una celebración que combinó elegancia y calidez. A través de sus redes sociales, la conductora de Patria y Familia compartió los detalles de una noche donde no faltaron los brindis, la buena música y una ambientación cuidada al detalle. Con una estética que marca tendencia, Mayan optó por un festejo donde el vino y la decoración con globos fueron los protagonistas de un escenario diseñado para el disfrute con su círculo más cercano.
Cami Mayan festejó sus 27 años: una celebración marcada por el estilo, el afecto y nuevos comienzos
La reconocida influencer y figura del streaming recibió su nuevo año de vida con un evento íntimo pero sofisticado. Rodeada de amigos del medio y colegas de Luzu TV, la joven reafirmó su gran presente personal lejos de las polémicas mediáticas.
Invitados y ambiente
La lista de presentes incluyó a destacadas figuras del mundo digital y el entretenimiento, como Juli Castro, Sofía Gonet, Lizardo Ponce, Anita Espósito y Lucas Spadafora. Los invitados inundaron Instagram con fragmentos del festejo, mostrando a una Cami visiblemente emocionada y agradecida. "Un año más siendo feliz", escribió la influencer en sus perfiles, dejando en claro que este aniversario la encuentra en una etapa de plenitud y consolidación profesional.
Uno de los momentos más comentados fue la elección de la torta: una pieza de pastelería con diseño vintage en color blanco, decorada con delicadas cintas y moños rosas, sumándose a la tendencia coquette que domina la estética de este 2026. Entre risas y el clásico "Feliz Cumpleaños", la noche transcurrió en un clima de absoluta distensión.
Un presente de renovación
Este cumpleaños número 27 llega en un momento clave para Mayan. Tras haber atravesado una separación de alto perfil mediático y un proceso judicial por compensación económica que ha sido seguido de cerca por la prensa, la joven ha logrado construir una identidad propia más allá de su pasado. Hoy, consolidada como una de las voces referentes del streaming nacional, su figura trasciende el escándalo y se posiciona desde la autenticidad y la moda.
La celebración de Cami Mayan no fue solo un evento social, sino el reflejo de un proceso de resiliencia. En un ambiente donde la exposición suele ser abrumadora, la influencer eligió rodearse de "buena energía" y afectos reales, demostrando que, a pesar de los desafíos públicos, siempre hay lugar para celebrar la vida y los nuevos proyectos con la frente en alto.