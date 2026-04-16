Flexibilidad, autonomía y soluciones de salud

Prevención Salud lanza IÓN, su plan pensado para jóvenes que priorizan más accesibilidad

Con descuentos en farmacias, asistencia médica online y presencial, y una propuesta accesible y autogestionable, Prevención Salud busca acompañar a las nuevas generaciones en el cuidado de la salud.