Gesto conciliador

Qué le respondió la madre de Messi a Florencia Peña tras sus disculpas públicas

Luego de la controversia generada por la difusión de una información errónea, trascendió que Celia Cuccittini habría mantenido un gesto conciliador con la actriz y le hizo llegar un mensaje cargado de respeto y comprensión.