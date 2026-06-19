La polémica por la falsa noticia que involucró la supuesta muerte de Jorge Messi sumó un nuevo capítulo tras conocerse una presunta conversación entre la familia del capitán de la Selección Argentina y la actriz Florencia Peña. En medio de la fuerte repercusión mediática, habría surgido un gesto de acercamiento que busca bajar la tensión generada por el episodio.
Qué le respondió la madre de Messi a Florencia Peña tras sus disculpas públicas
Luego de la controversia generada por la difusión de una información errónea, trascendió que Celia Cuccittini habría mantenido un gesto conciliador con la actriz y le hizo llegar un mensaje cargado de respeto y comprensión.
Según contó Yanina Latorre, Celia Cuccittini, madre de Lionel Messi, habría decidido comunicarse con Florencia Peña luego del impacto que provocó la difusión de la fake news. En ese intercambio, le habría hecho llegar un mensaje conciliador.
“Celia le dijo que acepta sus disculpas, que sabe que no lo hizo de mala fe, que la respeta y la admira”, relató la panelista sobre la supuesta conversación.
Acercamiento tras la polémica
De acuerdo con la información difundida, la madre del futbolista también habría manifestado su intención de mantener un encuentro personal con la actriz cuando la situación se calme.
“Le dijo que espera que puedan tomar un café juntas”, señaló Latorre, en referencia a la posibilidad de un acercamiento entre ambas luego del conflicto generado por la desinformación.
El origen del conflicto
El episodio se produjo luego de que Florencia Peña reconociera haber replicado en televisión la supuesta muerte de Jorge Messi, una información que fue rápidamente desmentida y que generó fuertes críticas en redes y medios.
Tras la controversia, lPeña se mostró muy compungida por lo sucedido y habló con la prensa antes de entrar a la función de Las hijas, la obra que protagoniza junto a Soledad Villamil y Pilar Gamboa.
“Estoy muy triste, estoy acostumbrada a que me ataquen y si yo genero dolor como siento que me generan, pido disculpas. Yo no hubiera querido nunca que esto pase. Por mis hijos les juro que yo pensé que estaba boludeando mientras el país entero estaba solidarizándose con la situación", expresó