Flor Peña rompió el silencio con Yanina Latorre en “Sálvese quién pueda” y habló del trasfondo de la noticia falsa sobre la muerte de Jorge, el papá de Lionel Messi. El ciclo de Luzu, “El Show del Verano”, no volverá a salir al aire y todos sus integrantes fueron desvinculados de la empresa.
Flor Peña contó el trasfondo sobre la falsa noticia de la muerte de Jorge Messi
La actriz habló con Yanina Latorre y rompió en llanto. El ciclo de Luzu, “El Show del Verano”, no volverá a salir al aire y todos sus integrantes fueron desvinculados de la empresa.
En este contexto, tras dar la falsa noticia, la actriz pidió disculpas y la producción se hizo cargo de la información errónea que le había brindado. Ante el escándalo, Nicolás Occhiato compartió un comunicado dando cuenta del futuro de los involucrados en Luzu TV.
Finalmente, este jueves por la noche Flor Peña habló con Yanina Latorre y aclaró: “Cometí un error, me confundí. Ellos saben, en Luzu, cómo fueron las cosas. Pero acá estoy dando la cara como siempre, pidiendo mis más sinceras disculpas. Nunca jamás quise lastimar a nadie, no soy de esas. Pensé que ya se había dado la noticia y que todo el mundo estaba hablando de eso. Creí eso. Por eso lo dije”.
Respecto a la manera en la que dio la noticia, la ex Casados con Hijos comentó: “No sé dar primicias, ni me interesa, ni vivo de eso, ni trabajo de eso, ni lo sé hacer. Pido disculpas de corazón. Nunca pensé que me iba a pasar algo así. Yo estaba en vivo, mi productora me dio la noticia y juré por mis hijos que pensé que estábamos boludeando mientras todo el mundo hablaba de algo duro y difícil. Sentí que no estaba siendo empática y por eso lo dije. Cometí un error, me confundí”.
En tanto, agregó: “No trabajo con teléfono ni con compu. Fue eso, chicos. No hay mucho más para decir. Le dejé un mensaje a Celia (Cuccittini, mamá de Messi) con la que me he encontrado en muchos teatros y ha venido a verme, para darle solo disculpas muy sentidas sobre lo que pasó. No tuve respuesta, ni tampoco pretendo que me conteste. Solamente quería que ella sepa de mi boca que yo lamento muchísimo lo que había pasado”.
Respecto a su salida de Luzu TV, sostuvo que fue de común acuerdo y que ella no estaba en condiciones de volver al aire: “Si vos tenés una productora que es tus ojos cuando vos no sabés lo que está pasando y alguien te dice ‘está pasando esto’. Distinto hubiera sido que yo lo estuviera mirando y yo me mandara. Hablamos los tres, Nico, Guido y yo. Ellos saben cómo fueron las cosas, así que no se enojaron conmigo. Fue de común acuerdo. Charlamos un rato y quedamos en que era lo mejor ahora. Y yo no puedo volver. Nuestro programa es alegría. No es momento”.
Acongojada, la actriz argentina agregó que “fueron horas difíciles” y lamentó el despido del equipo de producción: “Yo fui la primera en decirle, y te lo puede confirmar Nico, que le dije ‘Por favor, no los eches’. Pero me excede, nos excede a todos”. “A mí cuando se me pega, se me pega mucho. Me hago cargo, me la banco”, cerró.