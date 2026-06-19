Al que menos pareció afectar todo lo que circuló como noticia falsa en un jueves convulsionado, en la Argentina y también acá en Estados Unidos, fue el propio Messi. Su postura sonriente y distendida en el entrenamiento fue el reflejo de que hay algo muy fuerte que lo acompaña en este duro momento: la contención del grupo. Otamendi dijo en Kansas City, antes del partido con Argelia, que “somos una familia”. Y allí apareció esa fortaleza grupal en la que Messi se refugia, más allá del incontenible desborde emocional que tuvo cuando marcó uno de los goles en su formidable actuación del martes y cuando salió de la cancha para estrecharse en un sentido abrazo con Scaloni.
Messi, la irresponsabilidad de una fake news, la estatua en la FIFA y su nombre al Camp Nou
Messi se refugia en un grupo que se comporta como “una verdadera familia”, atravesando un momento muy complicado desde lo personal y con versiones que molestan pero que, a él, parecen no afectarlo.
Fue muy lamentable y de una irresponsabilidad absoluta lo ocurrido, tanto de parte de quién dio la información sin el correspondiente chequeo con fuentes absolutamente confiables e irreprochables, como de quien tiene a su cargo la línea editorial. En este último caso, el de la línea editorial, más que lamentarse de la situación, tendrían que haber salido, como mínimo, a pedir disculpas.
Tener una primicia es bueno, pero no es lo único en el periodismo. Es más importante el periodista que da mejor la información que el que la da primero. Pero hay un deber irrenunciable que es el de chequear convenientemente, máxime tratándose de algo tan sensible como es la vida de una persona.
Muchos se preguntan cómo está repercutiendo esta situación en Messi, no por la falsa noticia del jueves sino por la realidad en sí, que es que su padre está pasando por un delicado estado de salud. Y Messi ha contestado a esa pregunta con un vendaval de fútbol y goles para no solo quedar arriba de la tabla de goleadores del Mundial, sino para sorprender al mundo entero por lo que está haciendo con casi 39 años, que cumplirá en algunos días.
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A propósito, repasando las repercusiones que se generaron luego de la brillante labor de Messi, en Barcelona ya empiezan con una movida: que el Camp Nou deje de llamarse así y se le imponga el nombre de Messi. Un rápido análisis justificaría de lleno la designación, pero indagando un poco en la historia de ese club, no podemos obviar que hubieron grandes futbolistas, como Ladislao Kubala, Cruyff, Puyol, Xabi, Iniesta, Ronaldinho, Koeman, Stoichkov y el mismísimo Diego Maradona. Pero ninguno de ellos podrá ni siquiera acercarse a los 35 títulos que ganó Messi en el Barsa, ni tampoco al nivel de idolatría alcanzado.
Que Messi tenga encaminada su carrera –y su vida- a finalizar su ciclo como jugador profesional en Estados Unidos, es algo tan increíble como inadmisible para los catalanes. Messi llegó al club a los 13 años, Barcelona lo cobijó, pagó el tratamiento y él contestó con creces y hasta superando los límites más optimistas. Pero se fue. O mejor dicho, lo dejaron ir.
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Carles Rexach es el hombre que le exigió al Barcelona que lo fiche a Messi cuando apenas tenía 13 años y ya había abandona su ciudad (Rosario), sus amistades de barrio y hasta buena parte de su familia porque, al principio, quien lo acompañó a España fue solamente su padre, sostén afectivo clave para crecer de golpe. Rexach se animó a la clásica y recurrente comparación con Maradona y dijo que la gran diferencia es que Maradona, por lo bueno que era, jugó y ganó poco. Messi, en cambio, hace más de 20 años que está en la elite y no para de ganar.
Rexach habló con el colega y amigo Emiliano Nunia y dijo que si Messi gana otra vez un Mundial, la Fifa debería tener un monumento en su honor. Es algo que, inclusive, hasta podría desafiar el principio de justicia, porque Pelé ha ganado tres campeonatos y hubo otros, como Beckenbauer, Zagallo y Deschamps, que fueron campeones del mundo como jugador y entrenador. Pero, ¿quién podría negar que se trata de un futbolista que ha cosechado logros como ninguno a nivel mundial? No le queda absolutamente nada por ganar. Todo lo posible, lo consiguió.
Y este hombre, que vio en el Messi infantil lo que otros no vieron, tiró una sentencia: “Ves un gol de Messi y dices: ‘este ya lo he visto’. No puede hacer un gol diferente, porque ya lo hizo de todas maneras”. Y tiene toda la razón del mundo.