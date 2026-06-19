El estadio donde jugará el campeón del mundo

El sueño argentino se traslada al viejo oeste para conquistar la tierra de los cowboys

El Dallas AT&T está ubicado en Arlington, muy cerquita de Fort Worth, en Texas. Allí hacen de locales los Cowboys. Es un estadio moderno, imponente, techado en su totalidad y con la pantalla más grande del mundo. En un conocido bar de los alrededores, se consumieron más de 45.000 cervezas en el choque Inglaterra-Croacia.