Se gastaron más de 1.150 millones de dólares para construir esta belleza arquitectónica ubicada en la zona de Arlington, al oeste de Dallas. Allí juegan los Dallas Cowboys, pero desde 2013, al estadio se lo denomina con la marca AT&T. El estadio se rehizo en 2008 y en 2024 fue sede de tres partidos de la Copa América. Verlo desde lejos ya impacta. Desde adentro, es una joya que no termina de sorprender.
El sueño argentino se traslada al viejo oeste para conquistar la tierra de los cowboys
El Dallas AT&T está ubicado en Arlington, muy cerquita de Fort Worth, en Texas. Allí hacen de locales los Cowboys. Es un estadio moderno, imponente, techado en su totalidad y con la pantalla más grande del mundo. En un conocido bar de los alrededores, se consumieron más de 45.000 cervezas en el choque Inglaterra-Croacia.
Tiene dos particularidades este estadio: 1) que tiene un techo retráctil que permite morigerar las condiciones climáticas en días de lluvia y, además, colaborar con la aclimatación que existe adentro del estadio; 2) posee la pantalla LED más grande del mundo: 22 metros de alto por 50 metros de ancho. Espectacular.
Por otro lado y teniendo en cuenta el calor infernal que nos recibió en esta Dallas de enormes autopistas en altura que permiten un desplazamiento rápido e incesante de autos y camiones, la ambientación que hay en el estadio permitirás que las 70.500 personas que asistan el lunes al partido en el que se volverá a ver esta versión increíble de Messi (y que se jugará a las 12 de Dallas, las 14 de Argentina), tengan un reparo de alivio: este jueves, la temperatura ascendió a 34 grados y la sensación térmica a 42.
En los alrededores, hay un bar que se ha convertido en una especie de segundo fan fest. El Litoral tuvo la posibilidad de compartir con los mexicanos que esperaban el partido con Corea del Sur, apreciando no solo la gran cantidad de gente que concurre para disfrutar del partido en pantalla gigante, con compatriotas (hay una colonia mexicana voluminosa en Dallas) y tomando mucha cerveza, al punto tal que el miércoles, cuando jugaron Inglaterra y Croacia en ese mismo estadio, en ese lugar, llamado Texas Live!, se consumieron 45.349 cervezas, según el dato oficial que se dio a conocer por parte del mismo bar. Una barbaridad, que se entiende a partir del intenso calor que nos acompaña en esta Dallas con mucha historia, porque aquí se produjo el asesinato de John Kennedy, en la década del 60.
La selección volverá a jugar en este estadio el sábado de la semana que viene. Será ante Jordania y en un horario más respirable: las 9 de la noche de Dallas, las 23 de Argentina. Pero esa es otra historia. La que viene es inmediata: que en el estadio donde juegan los cowboys, el tiro del final sea a favor de Argentina.