Andrea Tavella, de Las Flores II a Miami

La santafesina que correrá el maratón de Nueva York y que se emociona por la foto con Messi

Vive hace dos años en Estados Unidos con su novio entrerriano, que también se prepara pero para participar de un iron man. Hincha de Unión, se enorgullece de haber sido elegida entre 400.000 inscriptos para el maratón.