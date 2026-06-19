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Occhiato reconoció el error y defendió LuzuTV tras el escándalo por la fake news de Florencia Peña

"Tenemos una comunidad que se da cuenta desde donde hablamos. Cuando uno se equivoca pide disculpas y cuando es con cero mala lecha, la comunidad lo entiende", dijo el propietario del canal de streaming.

El conductor y propietario de Luzu manifestó su postura al día siguiente del escándalo con Florencia Peña.El conductor y propietario de Luzu manifestó su postura al día siguiente del escándalo con Florencia Peña.
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Casi 24 horas después de estallado el escándalo por la divulgación de una noticia falsa por parte de Florencia Peña vinculada a la salud de Jorge Messi, Nicolás Occhiato salió a aclarar algunas cuestiones en su programa en vivo por LuzuTV, canal de streaming de su propiedad.

Cabe recordar que la artista conducía su programa y dijo al aire una aseveración delicada respecto al estado de salud del padre del capitán de la Selección Argentina, mientras el futbolista permanece con el plantel concentrado.

Mirá tambiénLa familia Messi emitió un comunicado sobre la salud de Jorge Messi

Los dichos desataron un sinfín de críticas hacia Peña en particular y al canal LuzuTV en general por la liviandad con lo que encararon la cuestión. Así las cosas, debieron pedir disculpas a los pocos minutos y luego hicieron una serie de descargos vía redes sociales y canales de espectáculos.

El escándalo escaló a tal punto que la propia familia Messi emitió un comunicado aclarando que nada de lo que se dijo fue verdad y pidió respeto.

El descargo de Occhiato en vivo

En su programa por LuzuTV este viernes Occhiato salió a aclarar algunas cuestiones referidas a lo ocurrido. "Hablamos con las personas que teníamos que hablar, pedimos las disculpas que teníamos que pedir; esta todo recontra aclarado. Lo más importante es que las personas en cuestión están bien", comenzó.

La conductora dejó el programa luego del escándalo.La conductora dejó el programa luego del escándalo.

"También quiero decir que tantos se habló de fake news y lo único que hubo ayer fue divulgación de más noticias falsas. De un montón de cosas que se dijeron, entonces le saca bastante seriedad cuando el que se jacta de criticar y señalar a alguien que se equivoca generando más fake, no merece mi respeto", lanzó.

Mirá tambiénLa fake news de Florencia Peña llegó a medios internacionales

"Cuando ocurre un error no forzado, sin mala leche como lo fue. Tengo que tomar decisiones como cabeza del canal de esos errores pero hay algo que tenemos nosotros que por ahí todos los medios que ayer se jactaron de querer hacernos mierda no lo van a tener nunca que es una comunidad que se da cuenta desde donde hablamos", agregó.

"Cuando uno se equivoca, pide disculpas y cuando es con cero mala leche como lo fue, la comunidad lo entiende y banca y bancará siempre. Para todos los que se pusieron contentos con un supuesto fin de Luzu...no se bajó ninguna marca, vamos a ir a los partidos y todo lo que se dijo también fue mentira", afirmó.

Mirá tambiénCuál es la decisión que tomó Nico Occhiato con Flor Peña tras la fake news sobre el padre de Messi

Qué dijo Peña

El episodio se produjo luego de que Florencia Peña reconociera haber replicado en televisión la supuesta muerte de Jorge Messi, una información que fue rápidamente desmentida y que generó fuertes críticas en redes y medios.

flor peña messi occhiatoGran revuelo por una falsa información.

“Estoy muy triste, estoy acostumbrada a que me ataquen y si yo genero dolor como siento que me generan, pido disculpas. Yo no hubiera querido nunca que esto pase. Por mis hijos les juro que yo pensé que estaba boludeando mientras el país entero estaba solidarizándose con la situación", expresó

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