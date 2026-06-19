Siguen las esquirlas de la divulgación de una noticia falsa por parte de Florencia Peña vinculada a la salud de Jorge Messi, padre del capitán de la Selección Argentina.
La fake news de Florencia Peña llegó a medios internacionales
New York Post, Daily Mail y L'Équipe se hicieron eco de la falsa noticia que divulgó la conductora de un programa en el streaming de Luzu TV sobre la salud de Jorge Messi, padre de Lionel.
La conductora aseveró una información sensible y no chequeada en medio su programa en el canal de streaming Luzu TV. Rápidamente, el recorte de video se hizo viral y generó un sinfín de críticas.
Tal fue la repercusión del caso, que la propia familia del futbolista debió emitir un comunicado que fue divulgado por la prensa especializada en fútbol, que habitualmente sigue la carrera de Messi.
En el medio del conflicto mediático, el propietario de Luzu TV, Nicolás Occhiato posteó en sus redes que tomarían cartas en el asunto y luego desde el perfil del canal comunicaron la desvinculación de Peña.
Llegó al exterior
El error de Peña traspasó las fronteras argentinas. Claro, el apellido Messi es cosmopolita y lo conocen en todos lados, sobre todo en pleno mundial de fútbol que se disputa en Estados Unidos.
Precisamente, en uno de los diarios de mayor peso de la Costa Este norteamericana, se hicieron eco del asunto. Con el desarrollo completo de la secuencia, The New York Post contó con detalles lo ocurrido en la mañana del jueves.
"Una presentadora de televisión argentina renunció tras informar erróneamente que el padre de Lionel Messi había fallecido, dos días después de que el ícono del fútbol guiara a la selección argentina a la victoria en su primer partido del Mundial", publicó.
En simultáneo, la versión estadounidense de Daily Mail señaló: "Lionel Messi rompe su silencio sobre los problemas de salud de su padre Jorge después de que una host de radio afirmara falsamente que había muerto”.
En tanto, The Guardian se centró en el comunicado: “La familia de Lionel Messi pide ‘humanidad’ mientras su padre recibe tratamiento médico”.
Hasta en el programa futbolero de España, El Chiringuito, que siempre fueron críticos de Messi lanzaron: "Hay que hablar de Argentina, de la familia de Messi. Se ha armado un revuelo tremendo con la familia de Leo Messi y con el estado de salud de Jorge Messi, el padre de Messi", arrancó el conductor Edu Aguirre.
"Ellos han lanzado un comunicado diciendo que Jorge Messi evoluciona favorablemente. Así que con eso nos quedamos. A la familia de Messi, de parte de todo el Chiringuito, al propio Leo Messi y a Jorge Messi, recupérate pronto, y un abrazo muy grande y mucho ánimo”, cerró.
La palabra de Peña
Pasadas las horas, Peña habló con algunos medios y reiteró su pedido de disculpas. “Estoy muy triste, estoy acostumbrada a que me ataquen y si yo genero dolor como siento que me generan, pido disculpas. Yo no hubiera querido nunca que esto pase. Por mis hijos les juro que yo pensé que estaba boludeando mientras el país entero estaba solidarizándose con la situación", expresó.
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