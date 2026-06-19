Una de las imágenes más duras en lo que va del Mundial 2026 se produjo durante el encuentro entre Canadá y Qatar. A los cinco minutos del complemento, el volante canadiense Ismaël Koné recibió una fuerte infracción por detrás; su pierna izquierda quedó atrapada en una posición antinatural y generó una inmediata conmoción dentro y fuera del campo de juego.
Alarma en Canadá por la impactante lesión de Ismaël Koné ante Qatar
El mediocampista sufrió una durísima entrada al inicio del segundo tiempo y debió abandonar el campo en camilla. Hay fuerte preocupación en el bando norteamericano a la espera del parte médico oficial.
La acción ocurrió cuando Koné intentaba proteger la pelota ante la marca del qatarí Assim Madibo. Tras el violento impacto, el futbolista cayó al césped y su reacción encendió todas las alarmas. Compañeros y rivales se acercaron rápidamente, evidenciando en sus rostros la gravedad de la situación.
Traslado y hermetismo
Los cuerpos médicos ingresaron de inmediato para asistir al jugador, quien finalmente fue retirado en camilla mientras el estadio permanecía en un respetuoso silencio. Incluso, la transmisión oficial de la competencia evitó reiterar las imágenes más sensibles de la lesión.
Si bien la Federación Canadiense aguarda el resultado de los estudios de alta complejidad para emitir un diagnóstico oficial, diversos medios internacionales ya especulan con una posible fractura de tibia y peroné.
La preocupación del cuerpo técnico es total: Koné asomaba en esta Copa del Mundo como una de las principales figuras de la nueva generación canadiense y una pieza fundamental en la estructura del mediocampo del equipo anfitrión.
Un pilar del anfitrión
Nacido en Costa de Marfil pero criado en Montreal, Koné construyó una carrera ascendente que lo llevó desde la MLS al Viejo Continente. Tras sus pasos por el Watford inglés y el Olympique de Marsella, el volante logró consolidarse en el exigente fútbol italiano. Su dinámica y llegada al área rival lo transformaron en uno de los futbolistas más valorados de su seleccionado.
Por su parte, Assim Madibo —protagonista involuntario de la acción— recibió la tarjeta roja y abandonó el campo de juego visiblemente afectado por las consecuencias de la jugada.
El objeto verde que recibió en la camilla
Mientras era retirado del campo, las cámaras captaron un detalle que llamó la atención de los espectadores. Uno de los médicos le entregó a Ismaël Koné un pequeño objeto verde que el futbolista sostuvo mientras recibía asistencia.
Se trata de un dispositivo utilizado en situaciones de emergencia para ayudar a controlar el dolor, la ansiedad y el estado de shock tras una lesión traumática. Estos elementos suelen formar parte de los protocolos médicos en eventos deportivos de alta competencia y permiten mantener al jugador concentrado mientras es evaluado por el personal sanitario.
La imagen rápidamente se viralizó en redes sociales debido al impacto de la lesión y a la preocupación que generó el estado del mediocampista canadiense. Minutos después, Koné fue trasladado para realizarse estudios complementarios que permitan determinar el alcance exacto de la lesión sufrida ante Qatar.
Homenaje en la cancha
La conmoción afectó inevitablemente el desarrollo del encuentro. Canadá debió reorganizar sus líneas con el ingreso de Nathan Saliba en reemplazo del lesionado.
Minutos más tarde, el propio Saliba marcó un gol de tiro libre y eligió homenajear a su compañero: en lugar de celebrar, levantó la camiseta número 8 de Koné de cara a las tribunas. La postal se convirtió rápidamente en una de las imágenes más emotivas de la jornada mundialista, mientras el bando norteamericano reza por la salud de su volante.