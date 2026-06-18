Grupo B

Canadá goleó 6 a 0 a Qatar y sumó su primer triunfo en la historia de los mundiales

Uno de los anfitriones se despachó con una contundente victoria sobre el débil elenco qatarí. Cile Laryn abrió la cuenta, Jonathan David metió un hat trick, Nathan-Dylan Saliba y Mohamed Al-Mannai en contra señalaron los goles del partido disputado en Vancouver. Los locales y Suiza lideran la zona y se cruzan en la fecha final.