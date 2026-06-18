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República Checa y Sudáfrica abrieron la segunda fecha con igualdad en Atlanta

Fue 1 a 1 en el estadio de Atlanta. Ambos venían de perder y quedaron con un punto, al borde de la eliminación. Michal Sadílek adelantó a los checos, pero un penal sancionado por la jueza estadounidense Tori Penso cambió el rumbo y Teboho Mokoena empató.

Checos y Sudafricanos, a mano en Atlanta. Checos y Sudafricanos, a mano en Atlanta.
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República Checa y Sudáfrica empataron 1-1 en Atlanta por la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026 y mantienen viva su chance de clasificación a los 16avos de final.

El mediocampista Michal Sadílek adelantó a los checos a los seis minutos del primer tiempo, pero un penal cambió el rumbo del partido y Teboho Mokoena empató a los 38 del complemento.

Ambos seleccionados llegaban obligados tras haber perdido en sus respectivos debuts y terminaron repartiendo puntos en un encuentro parejo que se resolvió recién en los minutos finales.

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Los checos, arriba

El conjunto europeo golpeó rápido y se puso en ventaja a los seis minutos de juego. Tras una buena acción colectiva, Michal Sadílek definió con precisión para marcar el 1-0 y encaminar un partido que parecía favorable para los checos.

Incluso, los checos tuvieron algunas oportunidades para ampliar la diferencia, mientras Sudáfrica apenas logró inquietar antes del descanso con una acción que estuvo cerca de convertirse en empate tras un rebote del arquero Matěj Kovář.

(260618) -- ATLANTA, 18 junio, 2026 (Xinhua) -- El jugador Ladislav Krejci (d), de la República Checa, saluda a los espectadores al término del partido del Grupo A de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante Sudáfrica, celebrado en el Estadio Atlanta, en Atlanta, Estados Unidos, el 18 de junio de 2026. (Xinhua/Ju Huanzong) (ra) (ce)Los checos están obligados a ganarle a México en la última fecha para avanzar.

En el complemento, la República Checa bajó la intensidad y cedió terreno. Los dirigidos por Hugo Broos crecieron con el paso de los minutos y encontraron la igualdad a los 83.

La árbitra estadounidense Tori Penso sancionó una mano dentro del área checa y Teboho Mokoena transformó el penal en gol para establecer el 1-1 definitivo.

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Al borde de la eliminación

El empate dejó a ambos equipos con un punto en el Grupo A y obligados a jugarse la clasificación en la última jornada. República Checa enfrentará a México en el Estadio Azteca, mientras que Sudáfrica se medirá con Corea del Sur.

El resultado también favoreció a mexicanos y surcoreanos, que cerrarán la fecha con tres unidades cada uno y la posibilidad de quedar como líderes de la zona.

(260618) -- ATLANTA, 18 junio, 2026 (Xinhua) -- El jugador Thapelo Maseko (frente), de Sudáfrica, reacciona durante el partido del Grupo A de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante la República Checa, celebrado en el Estadio Atlanta, en Atlanta, Estados Unidos, el 18 de junio de 2026. (Xinhua/Wang Kaiyan) (ra) (ce)Sudáfrica cerrará la fase de grupos ante Corea el miércoles 24.
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