Grupo B

República Checa y Sudáfrica abrieron la segunda fecha con igualdad en Atlanta

Fue 1 a 1 en el estadio de Atlanta. Ambos venían de perder y quedaron con un punto, al borde de la eliminación. Michal Sadílek adelantó a los checos, pero un penal sancionado por la jueza estadounidense Tori Penso cambió el rumbo y Teboho Mokoena empató.