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Grupo A

El que gana clasifica: México y Corea del Sur, choque de alto voltaje en Guadalajara

El “Tri” enfrenta a los “Tigres” en el Estadio Akron con el objetivo de repetir la actuación y el resultado del debut en el Azteca. El juego dará comienzo a las 22 horas (hora argentina) y tendrá al uruguayo Gustavo Tejera como árbitro principal. A primer turno, por esta zona, República Checa y Sudáfrica empataron y quedaron con 1 punto cada uno.

El estadio de Chivas, listo para México - Corea del Sur.El estadio de Chivas, listo para México - Corea del Sur.
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El Estadio Akron de Guadalajara está listo para darle la bienvenida este jueves a las 22 horas de la República Argentina a la selección de México y a su par de Corea del Sur, por la segunda fecha del grupo A del Mundial que organiza junto a Estados Unidos y Canadá.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Mexico's Raul Jimenez celebrates scoring their second goal with teammates REUTERS/Raquel CunhaMéxico quiere la segunda alegría en "su" Mundial.

El "Tri" de Javier Aguirre afronta su segundo compromiso en este certamen que lo tiene como uno de los organizadores. En el primer duelo de la zona, venció por 2-0 a Sudáfrica, pero terminó con un jugador menos tras la expulsión por roja directa de su capitán César Montes.

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La selección norteamericana busca repetir el resultado victorioso y, a la vez, elevar su performance colectiva, tras un tenso y estresante debut ante su público el jueves pasado frente a los "Bafana Bafana" del belga Hugo Broos.

Debut convincente

Por su parte, los "Tigres" de Hong Myung-bo vienen de dar un golpe sobre la mesa y vencer por 2-1 a República Checa en su debut en el estreno en Guadalajara, revirtiendo la desventaja y adjudicándose dos tantos fundamentales para sus aspiraciones.

(260611) -- GUADALAJARA, 11 junio, 2026 (Xinhua) -- Jugadores de la República de Corea posan previo al partido del Grupo A de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante la República Checa, celebrado en el Estadio Guadalajara, en Guadalajara, México, el 11 de junio de 2026. (Xinhua/Martín Zabala) (rtg) (ah) (vf)Los 11 de Corea que ganaron en el debut.

Hwang In-beom y Oh Hyeongyu marcaron los tantos de la victoria para los asiáticos, que apuntan a seguir por la senda triunfal y "asaltar" el Estadio Akron frente al anfitrión, para así colocarse en lo más alto de la zona de cara a la fecha final de la primera ronda.

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Probables formaciones

México: Raúl Rangel, Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Erik Lira, Brian Gutiérrez, Gil Mora, Roberto Alvarado, Raúl Jiménez y Julián Quiñones. DT: Javier Aguirre.

Corea del Sur: Kim Seung-gyu, Lee Han-beom, Kim Min-jae, Lee Tae-seok, Seol Young-woo, Lee Gi-hyeok, Hwang In-beom, Paik Seung-ho, Lee Jae-sung, Lee Kang-in y Son Heung-min. DT: Hong Myung-bo.

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