Grupo A

El que gana clasifica: México y Corea del Sur, choque de alto voltaje en Guadalajara

El “Tri” enfrenta a los “Tigres” en el Estadio Akron con el objetivo de repetir la actuación y el resultado del debut en el Azteca. El juego dará comienzo a las 22 horas (hora argentina) y tendrá al uruguayo Gustavo Tejera como árbitro principal. A primer turno, por esta zona, República Checa y Sudáfrica empataron y quedaron con 1 punto cada uno.