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Suiza goleó a Bosnia-Herzegovina y tomó la cima del Grupo B

El seleccionado helvético se impuso 4-1 en Los Ángeles con un cierre arrollador. Johan Manzambi marcó dos goles, mientras que Ruben Vargas y Granit Xhaka completaron la victoria.

Johan Manzambi marcó dos goles en la victoria de Suiza. Foto: ReutersJohan Manzambi marcó dos goles en la victoria de Suiza. Foto: Reuters
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Suiza consiguió una victoria contundente en la segunda fecha del Grupo B del Mundial 2026. El equipo dirigido por Murat Yakin derrotó 4 a 1 a Bosnia-Herzegovina en el Estadio Los Ángeles y quedó como líder de la zona que también integran Canadá y Qatar.

El resultado se construyó en el segundo tiempo, después de una primera parte sin goles pero con claro dominio helvético. Suiza manejó la posesión, acumuló llegadas y terminó imponiendo su superioridad en el tramo final del partido.

Manzambi cambió el partido

La apertura del marcador llegó a los 28 minutos del complemento, cuando Johan Manzambi, que había ingresado desde el banco, apareció para poner el 1-0 y desbloquear un partido que venía cerrado.

Pocos minutos más tarde, la situación se complicó aún más para Bosnia-Herzegovina por la expulsión de Tarik Muharemovic a los 34 minutos del segundo tiempo. Con un jugador más, Suiza encontró espacios y aceleró el desenlace.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group B - Switzerland v Bosnia and Herzegovina - Los Angeles Stadium, Inglewood, California, U.S. - June 18, 2026 Bosnia and Herzegovina's Tarik Muharemovic is shown a red card by referee Joao Pinheiro after a foul on Switzerland's Breel Embolo REUTERS/Matthew ChildsTarik Muharemovic fue expulsado en el segundo tiempo. Foto: Reuters

Ruben Vargas marcó el 2-0 a los 38 minutos y Manzambi volvió a convertir a los 44 para dejar el encuentro prácticamente resuelto.

Bosnia descontó, pero Suiza lo liquidó

Bosnia-Herzegovina logró descontar en tiempo agregado con un gol de Ermin Mahmic, que había ingresado minutos antes. Sin embargo, la reacción fue demasiado tardía y no alcanzó para poner en riesgo la victoria suiza.

Ya sobre el cierre, Granit Xhaka convirtió de penal a los 51 minutos del segundo tiempo y selló el 4-1 definitivo. Suiza terminó con 61% de posesión, 13 tiros al arco y una marcada diferencia en la circulación de la pelota.

Cómo sigue el Grupo B

Con este triunfo, Suiza quedó en lo más alto del Grupo B y llegará con ventaja al cierre de la fase inicial. Su próximo compromiso será ante Canadá, el 24 de junio a las 16, en el BC Place Stadium.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group B - Switzerland v Bosnia and Herzegovina - Los Angeles Stadium, Inglewood, California, U.S. - June 18, 2026 Switzerland's Granit Xhaka celebrates scoring their fourth goal with Cedric Itten REUTERS/Daniel Cole TPX IMAGES OF THE DAYGranit Xhaka selló la goleada con un penal en el final. Foto: Reuters

Bosnia-Herzegovina, en cambio, quedó obligada a recuperarse en la última fecha. Ese mismo día y a la misma hora enfrentará a Qatar en Seattle, en un duelo clave para sostener sus chances de clasificación.

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