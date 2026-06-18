Suiza goleó a Bosnia-Herzegovina y tomó la cima del Grupo B

¡A DÓNDE NO LLEGAN LOS ARQUEROS! El remate de Xhaka fue imposible para Vasilj para el 4-1 de Suiza en un partido infernal ante Bosnia. ¡Atención al festejo picante!



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