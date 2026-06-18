Suiza consiguió una victoria contundente en la segunda fecha del Grupo B del Mundial 2026. El equipo dirigido por Murat Yakin derrotó 4 a 1 a Bosnia-Herzegovina en el Estadio Los Ángeles y quedó como líder de la zona que también integran Canadá y Qatar.
Suiza goleó a Bosnia-Herzegovina y tomó la cima del Grupo B
El seleccionado helvético se impuso 4-1 en Los Ángeles con un cierre arrollador. Johan Manzambi marcó dos goles, mientras que Ruben Vargas y Granit Xhaka completaron la victoria.
El resultado se construyó en el segundo tiempo, después de una primera parte sin goles pero con claro dominio helvético. Suiza manejó la posesión, acumuló llegadas y terminó imponiendo su superioridad en el tramo final del partido.
Manzambi cambió el partido
La apertura del marcador llegó a los 28 minutos del complemento, cuando Johan Manzambi, que había ingresado desde el banco, apareció para poner el 1-0 y desbloquear un partido que venía cerrado.
Pocos minutos más tarde, la situación se complicó aún más para Bosnia-Herzegovina por la expulsión de Tarik Muharemovic a los 34 minutos del segundo tiempo. Con un jugador más, Suiza encontró espacios y aceleró el desenlace.
Ruben Vargas marcó el 2-0 a los 38 minutos y Manzambi volvió a convertir a los 44 para dejar el encuentro prácticamente resuelto.
Bosnia descontó, pero Suiza lo liquidó
Bosnia-Herzegovina logró descontar en tiempo agregado con un gol de Ermin Mahmic, que había ingresado minutos antes. Sin embargo, la reacción fue demasiado tardía y no alcanzó para poner en riesgo la victoria suiza.
Ya sobre el cierre, Granit Xhaka convirtió de penal a los 51 minutos del segundo tiempo y selló el 4-1 definitivo. Suiza terminó con 61% de posesión, 13 tiros al arco y una marcada diferencia en la circulación de la pelota.
Cómo sigue el Grupo B
Con este triunfo, Suiza quedó en lo más alto del Grupo B y llegará con ventaja al cierre de la fase inicial. Su próximo compromiso será ante Canadá, el 24 de junio a las 16, en el BC Place Stadium.
Bosnia-Herzegovina, en cambio, quedó obligada a recuperarse en la última fecha. Ese mismo día y a la misma hora enfrentará a Qatar en Seattle, en un duelo clave para sostener sus chances de clasificación.