La Selección argentina tendrá este lunes una prueba importante en el Mundial 2026 cuando enfrente a Austria por la segunda fecha del Grupo J. Tras la goleada 3-0 sobre Argelia en el debut, el equipo de Lionel Scaloni buscará una nueva victoria que le permita asegurar su lugar en los 16avos de final.
Argentina y Austria, frente a frente: el corto historial antes de un duelo clave
La Selección argentina buscará este lunes asegurar su clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026. Será el tercer enfrentamiento de la historia ante Austria y el primero en una competencia oficial.
El encuentro también tendrá un valor histórico especial. Será apenas el tercer cruce entre ambas selecciones y el primero que disputarán en una competencia organizada por la FIFA.
La noche del hat-trick de Maradona
El primer antecedente entre argentinos y austríacos se remonta al 21 de mayo de 1980. En aquella oportunidad, la Albiceleste visitó Viena y consiguió una contundente victoria por 5 a 1 en el estadio Prater.
La gran figura fue Diego Armando Maradona, que marcó tres goles en una actuación memorable. Santiago Santamaría y Leopoldo Jacinto Luque completaron la goleada de la Selección dirigida por César Luis Menotti.
Ese partido quedó registrado como el único encuentro en el que Maradona convirtió un hat-trick con la camiseta de la Selección mayor.
El último cruce antes de Italia 90
La segunda y última vez que se enfrentaron fue diez años después, el 3 de mayo de 1990. Argentina se preparaba para defender el título mundial en Italia y eligió a Austria como rival para uno de sus amistosos previos.
El encuentro se disputó en el estadio Ernst Happel y terminó igualado 1 a 1. Manfred Zsak abrió el marcador para los locales, mientras que Jorge Burruchaga anotó el empate para el conjunto dirigido por Carlos Bilardo.
Un partido que puede definir el grupo
Tanto Argentina como Austria llegan al choque tras ganar con comodidad en la primera jornada. Los austríacos superaron a Jordania, mientras que la Albiceleste venció a Argelia con una actuación sobresaliente de Lionel Messi.
Por ese motivo, el partido aparece como uno de los más importantes de la fase de grupos para ambos equipos. El ganador quedará muy cerca de asegurarse el primer puesto de la zona y avanzar a la siguiente ronda del certamen.
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