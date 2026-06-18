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Nicolás Tagliafico evoluciona de manera favorable y apunta a regresar frente a Austria

El lateral izquierdo de la Selección argentina intensifica su puesta a punto tras la lesión sufrida en el sóleo. Será evaluado día a día por el cuerpo técnico de Lionel Scaloni.

Nicolás Tagliafico evoluciona de manera favorable. Foto: Reuters.Nicolás Tagliafico evoluciona de manera favorable. Foto: Reuters.
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Nicolás Tagliafico evoluciona de manera favorable de la lesión en el sóleo de la pierna izquierda y apunta a estar a disposición de la Selección argentina para el partido frente a Austria, por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026.

El lateral izquierdo no pudo ser parte del debut ante Argelia, en el que Argentina ganó 3-0 con un hat-trick de Lionel Messi, y su lugar en la formación titular fue ocupado por Facundo Medina.

Jun 9, 2026; Auburn, Alabama, USA; Argentina defender Facundo Medina (25) passes the ball as Iceland midfielder Ellertsson Mikael Egill (19) defends during the first half during a Road to 26 men's international friendly at Jordan-Hare Stadium. Mandatory Credit: John Reed-Imagn ImagesSu lugar en la formación titular fue ocupado por Facundo Medina. Foto: Reuters.

La situación de Tagliafico había generado preocupación en la previa del estreno mundialista, ya que se trata de un futbolista importante dentro de la estructura defensiva de Lionel Scaloni, tanto por experiencia como por recorrido en la Selección.

De todos modos, el cuerpo médico mantiene una mirada optimista por la respuesta del defensor en los últimos días, aunque la decisión final dependerá de cómo continúe su evolución en los entrenamientos.

Mirá tambiénTras golear a Argelia, Argentina volvió a trabajar pensando en el choque con Austria

La idea del cuerpo técnico es no correr riesgos innecesarios, especialmente después del buen arranque argentino en la Copa del Mundo y teniendo en cuenta que la fase de grupos todavía ofrece margen para administrar cargas.

Tagliafico seguirá siendo evaluado día a día y, si responde de manera positiva en los próximos trabajos, podría volver a quedar a disposición para el duelo ante Austria.

El partido contra el seleccionado europeo aparece como una parada importante para Argentina, que buscará dar un paso clave hacia la clasificación después de haber comenzado el torneo con una victoria contundente frente a Argelia.

Torterola analizó el caso de Tagliafico para derribar el mito de los plazos fijos en las lesiones deportivas.Nicolás Tagliafico apunta a regresar frente a Austria.

En caso de que Tagliafico no llegue en condiciones plenas, Scaloni tiene alternativas para cubrir el sector izquierdo, con Medina como principal opción tras haber ocupado ese lugar en el debut.

La evolución del futbolista del Olympique de Lyon será uno de los temas a seguir en las próximas horas dentro de la concentración argentina, mientras el plantel continúa con la preparación para su segunda presentación mundialista.

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