La Selección Argentina realizó este miércoles su primer entrenamiento luego del triunfo por 3-0 con el histórico hat trick de Lionel Messi frente a Argelia en el debut del Mundial 2026 y la principal noticia fue la ausencia de lesionados de cara al compromiso ante Austria.
Tras golear a Argelia, Argentina volvió a trabajar pensando en el choque con Austria
La Selección Argentina retomó este miércoles las prácticas luego de la goleada ante Argelia. El cuerpo técnico destacó haber cumplido uno de los objetivos principales del inicio del Mundial: ganar en el estreno sin sufrir bajas físicas. Nicolás Tagliafico sigue siendo duda para la próxima fecha.
El cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni considera cumplido el primero de los cuatro objetivos trazados para esta fase de grupos: comenzar el torneo con una victoria y sin contratiempos físicos. Ahora, la mira está puesta en el segundo desafío, que será derrotar a Austria para asegurar la clasificación a los 16avos de final.
Posteriormente, la meta será finalizar en el primer puesto de la zona y, ya pensando en el cierre de la fase de grupos frente a Jordania, lograr que algunos futbolistas puedan dosificar cargas para llegar en óptimas condiciones a la etapa eliminatoria.
En cuanto a la actividad de este miércoles, los jugadores que tuvieron una participación reducida o directamente no sumaron minutos ante Argelia realizaron tareas regenerativas complementadas con ejercicios de fútbol. En cambio, quienes disputaron la mayor parte del encuentro trabajaron en el gimnasio y llevaron adelante sesiones de elongación.
Desde el aspecto médico, la situación es alentadora. Lisandro Martínez arrastra una molestia lumbar, aunque desde la delegación argentina aseguran que no reviste gravedad y que se encuentra a disposición del entrenador al igual que el resto del plantel.
La situación de Tagliafico
La única incógnita importante en materia física sigue siendo Nicolás Tagliafico. El lateral izquierdo continúa con su proceso de recuperación y el cuerpo técnico evaluará su evolución durante los próximos días. Aunque su presencia frente a Austria aparece complicada, el futbolista hará todo lo posible para intentar llegar en condiciones.
Mientras tanto, Scaloni mantiene algunas dudas futbolísticas de cara al segundo compromiso mundialista. Una de ellas pasa por el lateral derecho, puesto que se repartieron Gonzalo Montiel y Nahuel Molina, con 45 minutos para cada uno frente a Argelia.
Otra incógnita está en el centro del ataque, donde Lautaro Martínez y Julián Álvarez compiten por un lugar. Además, Nicolás González buscará disputar un puesto en el equipo con Thiago Almada.
Los jugadores que emprendieron el regreso a la Argentina
Por otra parte, continúa el movimiento dentro del grupo de sparrings que acompañó a la delegación durante la preparación. Nicolás Capaldo y Agustín Ovando ya abandonaron la concentración, mientras que en las próximas horas también partirán Simón Escobar, Tomás Aranda y Joaquín Freitas.
El único que permanecerá junto al plantel será Santiago Beltrán, al menos hasta el sábado. Su continuidad responde a una decisión preventiva vinculada a la lesión que Emiliano "Dibu" Martínez había sufrido en el dedo anular antes del comienzo de la competencia.
Con el ánimo en alza tras el estreno y sin bajas que lamentar, la Selección Argentina ya puso el foco en Austria, rival ante el que buscará dar un paso decisivo rumbo a los octavos de final.