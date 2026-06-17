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Tras golear a Argelia, Argentina volvió a trabajar pensando en el choque con Austria

La Selección Argentina retomó este miércoles las prácticas luego de la goleada ante Argelia. El cuerpo técnico destacó haber cumplido uno de los objetivos principales del inicio del Mundial: ganar en el estreno sin sufrir bajas físicas. Nicolás Tagliafico sigue siendo duda para la próxima fecha.