La Selección argentina se sumó a una tendencia que comenzó a verse en el Mundial 2026 y que tiene origen en la Fórmula 1. Luego de la goleada frente a Argelia, los futbolistas albicelestes utilizaron pecheras refrigerantes diseñadas para combatir las altas temperaturas que acompañan varios partidos del torneo.
Las pecheras de hielo de la Fórmula 1 llegaron al fútbol y las usa la Selección argentina
Antes del debut ante Argelia, los jugadores argentinos mostraron un innovador sistema de refrigeración desarrollado por Adidas. Brasil ya había utilizado una tecnología similar en la previa de su estreno.
Las imágenes fueron compartidas por la cuenta oficial de la AFA, que destacó el uso del sistema CLIMACOOL desarrollado por Adidas. La publicación definió a la tecnología como una herramienta que "verdaderamente marca la diferencia" en la preparación de los jugadores.
Tecnología contra el calor
Según explicó la marca deportiva, el sistema utiliza gel refrigerante para reducir la temperatura de la piel y ayudar a los futbolistas a soportar condiciones climáticas extremas durante entrenamientos y partidos.
El equipamiento se complementa con cubrebotines especiales capaces de disminuir la temperatura de los pies, una de las zonas más expuestas al calor durante la actividad física intensa.
De la Fórmula 1 a las canchas
La utilización de elementos de enfriamiento corporal no es nueva en el deporte de alto rendimiento. En los últimos años, equipos de Fórmula 1 incorporaron chalecos y prendas refrigerantes para ayudar a pilotos y mecánicos a enfrentar competencias en escenarios de temperaturas elevadas.
Brasil había sido una de las primeras selecciones en mostrar públicamente esta innovación durante la Copa del Mundo. Ahora, Argentina también apostó por la tecnología como parte de la preparación física de sus futbolistas en Estados Unidos.
La organización del Mundial implementó pausas de hidratación y diferentes protocolos para minimizar el impacto de las altas temperaturas en varias sedes del certamen, especialmente en encuentros disputados durante horarios diurnos.