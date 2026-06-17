Portugal y República Democrática del Congo empataron 1 a 1 en Houston por la primera fecha del Grupo K del Mundial 2026. Lo que parecía una presentación tranquila para el equipo de Cristiano Ronaldo terminó convirtiéndose en una nueva sorpresa dentro de un certamen que ya acumula varios resultados inesperados.
Portugal no lo supo liquidar y RD Congo le amargó el debut en el Mundial
Los lusos se adelantaron rápido con un gol de João Neves, pero los africanos reaccionaron y rescataron un valioso 1 a 1 en Houston. Cristiano Ronaldo igualó a Messi con seis Mundiales disputados.
Los europeos golpearon temprano. A los seis minutos de juego, Pedro Neto envió un centro preciso desde la banda izquierda y el juvenil João Neves apareció por el corazón del área para conectar de cabeza y abrir el marcador. El conjunto dirigido por Roberto Martínez dominó buena parte del primer tiempo y manejó los hilos a través de la posesión de la pelota.
La reacción africana
Con el correr de los minutos, RD Congo se plantó mejor en el campo y comenzó a ganar confianza. Primero avisó con algunos remates de media distancia y luego adelantó sus líneas para incomodar a una defensa portuguesa que empezó a dejar espacios libres.
La insistencia tuvo su premio en el tiempo de descuento de la primera etapa. Arthur Masuaku lanzó un centro llovido desde la izquierda y Yoane Wissa apareció completamente libre de marcas para cabecear al gol, estableciendo el empate justo antes del descanso.
Cristiano buscó el triunfo, pero faltó puntería
En el complemento, Portugal volvió a asumir el protagonismo absoluto y generó varias oportunidades claras para recuperar la ventaja. Cristiano Ronaldo dispuso de dos situaciones nítidas dentro del área, pero extrañamente no logró definir con precisión frente al arco.
También estuvo cerca de la victoria con una jugada colectiva que terminó en un golazo de chilena de João Cancelo, aunque la acción fue invalidada de inmediato por una posición adelantada milimétrica. En el tramo final, el arquero africano Lionel Mpasi Nzau se transformó en la gran figura del encuentro con varias intervenciones decisivas.
A medida que avanzaron los minutos, la frustración se adueñó del conjunto europeo. Bruno Fernandes, Pedro Neto y Francisco Conceição intentaron romper la paridad por todas las vías, pero la resistencia congoleña se mantuvo firme hasta el pitazo final.
Un punto histórico y un récord de leyenda
Para RD Congo, el empate representa un resultado de oro en su regreso a la máxima cita del fútbol tras más de cinco décadas de ausencia. La selección africana volvió a disputar un Mundial luego de su única participación en Alemania 1974, cuando compitió bajo el nombre de Zaire.
Del lado portugués, más allá del sabor amargo por el resultado, la jornada guardó un dato estadístico imborrable para su capitán: Cristiano Ronaldo disputó su sexto Mundial y alcanzó la marca histórica de Lionel Messi y los mexicanos Antonio Carbajal, Andrés Guardado y Guillermo Ochoa como los únicos futbolistas en decir presente en seis ediciones de la Copa del Mundo.