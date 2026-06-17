Mientras varias selecciones ya comenzaron su camino en el Mundial 2026, otras potencias todavía esperan su estreno. Es el caso de Croacia, que este miércoles hará su debut frente a Inglaterra en uno de los encuentros más atractivos de la primera fecha de la fase de grupos.
Modric toma nota de la sorpresa del Mundial: "Los primeros partidos nunca son sencillos"
El capitán croata se refirió a una de las grandes sorpresas que dejó el arranque del Mundial 2026 y destacó que el empate entre España y Cabo Verde debe servir como llamado de atención para todas las selecciones candidatas.
En la previa del compromiso, el capitán croata, Luka Modrić, analizó el presente de su selección y dejó una reflexión que rápidamente ganó repercusión tras una de las sorpresas que entregó el inicio del certamen: el empate de España frente a Cabo Verde.
El experimentado mediocampista, una de las grandes figuras de la generación más exitosa en la historia del fútbol croata, consideró que ese resultado demuestra que ningún partido puede darse por ganado de antemano en una Copa del Mundo.
“Sirve para ponernos sobreaviso”
Durante la conferencia de prensa previa al duelo ante Inglaterra, Modric fue consultado sobre la igualdad de España frente a Cabo Verde, un resultado inesperado que sorprendió tanto a aficionados como a especialistas.
Lejos de minimizar lo ocurrido, el volante aseguró que este tipo de resultados son habituales en torneos cortos y representan una advertencia para todos los seleccionados.
“Está claro que el resultado es una sorpresa, pero es el primer partido, no está nada decidido y seguro que remontará. Eso sirve para ponernos sobreaviso de que los primeros partidos nunca son sencillos. Pero es una grandísima selección y remontará”, afirmó el actual jugador del AC Milan.
Las declaraciones reflejan la cautela con la que Croacia afronta su debut mundialista, consciente de que los márgenes de error son mínimos y de que cualquier distracción puede complicar el camino hacia los octavos de final.
Un debut de alto voltaje ante Inglaterra
La selección balcánica iniciará su participación en el Grupo L enfrentando a Inglaterra, uno de los equipos llamados a pelear por el título y candidato permanente en cada edición de la Copa del Mundo.
El encuentro se disputará este 17 de junio en el imponente AT&T Stadium, escenario que albergará uno de los cruces más atractivos de la jornada.
Para Croacia, el objetivo será comenzar con un resultado positivo que le permita encarar con mayor tranquilidad el resto de la fase de grupos. El equipo dirigido por Zlatko Dalić apuesta nuevamente a la experiencia de varios referentes y al liderazgo de Modric, quien disputa posiblemente su última Copa del Mundo.
El camino de Croacia en el Grupo L
Luego del choque frente a Inglaterra, el seleccionado croata continuará su participación enfrentando a Panamá el 23 de junio en el BMO Field.
Posteriormente cerrará la fase de grupos ante Ghana el 27 de junio en el Lincoln Financial Field.
Croacia llega al torneo con el respaldo de una generación que ha sabido competir al máximo nivel durante la última década, incluyendo el subcampeonato logrado en Rusia 2018 y la destacada actuación en Qatar 2022.
Sin embargo, las palabras de Modric dejan en claro que la experiencia no garantiza nada. El empate de España frente a Cabo Verde fue suficiente para recordar una de las máximas del fútbol mundial: en una Copa del Mundo no existen rivales sencillos y cualquier exceso de confianza puede costar caro.